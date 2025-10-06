Afrique: Deepfakes - La nouvelle menace qui déstabilise les scrutins 

À l'approche de cycles électoraux cruciaux dans plusieurs pays africains (Cameroun, Côte d'Ivoire, Tanzanie, etc.), une nouvelle menace plane sur la stabilité démocratique : l'utilisation massive des deepfakes . Ces vidéos, images ou enregistrements audio hyper-réalistes générés par l'intelligence artificielle posent un défi inédit à l'intégrité des scrutins sur le continent.

Selon un rapport d’analyse publié récemment par le média Afriquinfos , l'Afrique est un « terrain fertile » pour la prolifération de ces contenus manipulés. L'article souligne que la combinaison d'une viralité extrême sur les plateformes de messagerie (WhatsApp, Facebook, TikTok ), devenu e s sources principales d'information politique, et d'une faible culture de vérification parmi les utilisateurs crée un environnement de vulnérabilité.

Des précédents inquiétants

Bien que l’usage à grande échelle soit encore émergent, des signaux d'alerte ont déjà été observés. Afriquinfos rappelle que, lors de la présidentielle de 2023 au Nigéria, des inquiétudes avaient déjà surgi concernant la circulation de vidéos manipulées. L'objectif est souvent de discréditer un opposant, de semer le chaos en falsifiant des annonces officielles (fausses déclarations de résultat, incitations à la violence), ou d'exacerber les tensions communautaires.

L'enjeu est d'autant plus grand que, dans plusieurs pays, la confiance citoyenne envers les institutions électorales est déjà fragile, comme le mentionne l'analyse. Un simple deepfake bien ciblé pourrait ébranler tout un processus électoral et conduire à des contestations violentes.

Vers une réponse panafricaine ?

Face à cette menace hybride et technologique, la riposte doit être globale. Les experts insistent sur la nécessité de :

Former les citoyens à la vérification des faits (ou fact -checking ).

Renforcer les médias locaux et les organisations de la société civile.

Promouvoir une régulation panafricaine : une approche coordonnée des institutions régionales (comme l'Union Africaine ou la CEDEAO) est jugée essentielle pour encadrer l'utilisation de l'IA à des fins politiques.

Au-delà de la prouesse technique des deepfakes , c'est la capacité de l'Afrique à protéger l'intégrité de ses choix démocratiques qui est remise en question. La vigilance est de mise pour les mois à venir.