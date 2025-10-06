Afrique: Deepfakes - La nouvelle menace qui déstabilise les scrutins 

6 Octobre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

À l'approche de cycles électoraux cruciaux dans plusieurs pays africains (Cameroun, Côte d'Ivoire, Tanzanie, etc.), une nouvelle menace plane sur la stabilité démocratique : l'utilisation massive des deepfakes . Ces vidéos, images ou enregistrements audio hyper-réalistes générés par l'intelligence artificielle posent un défi inédit à l'intégrité des scrutins sur le continent.    

Selon un rapport d’analyse publié récemment par le média Afriquinfos , l'Afrique est un « terrain fertile » pour la prolifération de ces contenus manipulés. L'article souligne que la combinaison d'une viralité extrême sur les plateformes de messagerie (WhatsApp, Facebook, TikTok ), devenu e s sources principales d'information politique, et d'une faible culture de vérification parmi les utilisateurs crée un environnement de vulnérabilité. 

Des précédents inquiétants   

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bien que l’usage à grande échelle soit encore émergent, des signaux d'alerte ont déjà été observés. Afriquinfos rappelle que, lors de la présidentielle de 2023 au Nigéria, des inquiétudes avaient déjà surgi concernant la circulation de vidéos manipulées. L'objectif est souvent de discréditer un opposant, de semer le chaos en falsifiant des annonces officielles (fausses déclarations de résultat, incitations à la violence), ou d'exacerber les tensions communautaires. 

L'enjeu est d'autant plus grand que, dans plusieurs pays, la confiance citoyenne envers les institutions électorales est déjà fragile, comme le mentionne l'analyse. Un simple deepfake bien ciblé pourrait ébranler tout un processus électoral et conduire à des contestations violentes. 

Vers une réponse panafricaine ?   

Face à cette menace hybride et technologique, la riposte doit être globale. Les experts insistent sur la nécessité de : 

  • Former les citoyens à la vérification des faits (ou fact -checking ).   
  • Renforcer les médias locaux et les organisations de la société civile.   
  • Promouvoir une régulation panafricaine : une approche coordonnée des institutions régionales (comme l'Union Africaine ou la CEDEAO) est jugée essentielle pour encadrer l'utilisation de l'IA à des fins politiques.   

Au-delà de la prouesse technique des deepfakes , c'est la capacité de l'Afrique à protéger l'intégrité de ses choix démocratiques qui est remise en question. La vigilance est de mise pour les mois à venir. 

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.