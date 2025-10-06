Sénégal: Autoroute à péage - Le ministère des Transports dément l'ouverture du tronçon Dakar-Kaolack

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

Le ministère des Transports terrestres et aériens a publié, ce lundi, un démenti officiel à la suite de la diffusion d'une information erronée concernant l'ouverture du tronçon Dakar-Kaolack de l'autoroute à péage.

Le ministère a tenu à apporter un démenti formel après la publication, en date du 5 octobre 2025, d'un communiqué annonçant la mise en service de cette section de l'autoroute.

Selon le communiqué du MITTA, aucune décision officielle n'a été prise à ce jour concernant l'ouverture de ce tronçon. Les services compétents poursuivent toujours l'évaluation de l'état d'avancement des travaux.

Appel à la vigilance

Face à la propagation de fausses nouvelles, le ministère appelle la population à faire preuve de la plus grande vigilance à l'égard des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne.

Le MITTA rappelle que toute annonce relative à la mise en service de cette importante infrastructure routière fera l'objet d'une communication officielle diffusée à travers les canaux habituels du ministère.

Pour obtenir des informations fiables et à jour concernant les projets de transport, il est recommandé de consulter le site officiel du ministère ou de se référer à ses communiqués de presse authentiques.

Le communiqué a été signé par le Bureau de la communication du ministère des Transports terrestres et aériens, à Dakar, le 6 octobre 2025.

