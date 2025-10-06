Sénégal: Production pétrole et gaz - Des chiffres en forte hausse en septembre 2025

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Sangomar a atteint 2,89 millions de barils exportés, les prévisions 2025 portées à 34,5 millions, alors que Grand Tortue Ahmeyim (Gta) a livré 336 690 m³ de gaz naturel liquéfié (Gnl)

Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, dirigé par Birame Souleye Diop, a dévoilé les chiffres de production pour le mois de septembre, marqués par une hausse significative sur les deux projets majeurs du secteur : Sangomar pour le pétrole et Grand Tortue Ahmeyim (Gta) pour le gaz naturel liquéfié.

Sur le champ offshore de Sangomar, 2,89 millions de barils de brut ont été exportés à travers trois cargaisons. Grâce à la bonne tenue des puits et des performances opérationnelles solides, les prévisions de production pour 2025 ont été revues à la hausse, passant de 30,53 à 34,5 millions de barils.

Le projet Gta, quant à lui, a permis l'exportation de 336 690 mètres cubes de Gnl au cours du mois, à travers deux cargaisons. Le ministère souligne que la phase de mise en service des installations se poursuit à bord du FPSO, avec une montée progressive en capacité prévue dans les prochaines semaines.

Ces résultats confirment une dynamique ascendante pour l'industrie extractive sénégalaise, dans un contexte stratégique de valorisation des ressources naturelles nationales.

