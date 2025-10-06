Sénégal: Production pétrole et gaz - Des chiffres en forte hausse en septembre 2025

Sangomar a atteint 2,89 millions de barils exportés, les prévisions 2025 portées à 34,5 millions, alors que Grand Tortue Ahmeyim (Gta) a livré 336 690 m³ de gaz naturel liquéfié (Gnl)

Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, dirigé par Birame Souleye Diop, a dévoilé les chiffres de production pour le mois de septembre, marqués par une hausse significative sur les deux projets majeurs du secteur : Sangomar pour le pétrole et Grand Tortue Ahmeyim (Gta) pour le gaz naturel liquéfié.

Sur le champ offshore de Sangomar, 2,89 millions de barils de brut ont été exportés à travers trois cargaisons. Grâce à la bonne tenue des puits et des performances opérationnelles solides, les prévisions de production pour 2025 ont été revues à la hausse, passant de 30,53 à 34,5 millions de barils.

Le projet Gta, quant à lui, a permis l'exportation de 336 690 mètres cubes de Gnl au cours du mois, à travers deux cargaisons. Le ministère souligne que la phase de mise en service des installations se poursuit à bord du FPSO, avec une montée progressive en capacité prévue dans les prochaines semaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces résultats confirment une dynamique ascendante pour l'industrie extractive sénégalaise, dans un contexte stratégique de valorisation des ressources naturelles nationales.