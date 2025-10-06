Sénégal: Procès contre l'Aser - Trois mois ferme requis contre Mahawa Diouf

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Le procès opposant Mahawa Diouf, membre de l'Alliance pour la République (Apr), à l'Agence sénégalaise pour l'électrification rurale (Aser) s'est tenu ce lundi devant le tribunal correctionnel.

Considérant que la matérialité de l'infraction ne souffre d'aucun doute, le représentant du parquet a requis une peine exemplaire de six mois de prison, dont trois ferme, assortie d'une amende de 300.000 F CFA. Il a également demandé la publication du jugement aux frais du prévenu.

De son côté, l'Aser réclame 200 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict sera rendu prochainement.

