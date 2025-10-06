Afrique: Quand Gaborone sprinte, Dakar piétine

Longtemps considéré comme un outsider discret, le Botswana a pris de vitesse des nations comme le Sénégal, transformant ses coureurs en médaillés et ses pistes en podiums. Le vent du changement souffle, et il ne vient pas du Sahel mais du Kalahari.

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, Letsile Tebogo a fait briller le ciel africain en or sur le 200 m. Un an plus tard, aux Mondiaux de Tokyo 2025, Busang Collen Kebinatshipi s'imposait sur le 400 m, avant que le relais 4x400 botswanais ne parachève la fête. Cinquième au tableau des médailles, devant l'Éthiopie ! Oui, le Botswana court désormais devant les géants. Mais ce succès n'a rien d'un miracle. Il est le fruit d'un travail patient, méticuleux, enraciné dans une vision. La Fédération botswanaise d'athlétisme (BAA) et la Botswana National Sport Commission ont bâti un écosystème, un vrai. Dès l'âge de 5 ans, les enfants y sont détectés, encadrés, orientés. Le programme « Re Ba Bona Ha » - "On les voit ici" - accompagne les jeunes talents, les aide à choisir leur voie sportive et à grandir dans la discipline.

Mieux encore, le Gaborone International Meet, devenu Botswana Golden Grand Prix, figure aujourd'hui parmi les étapes du World Athletics Continental Tour Gold. Un label qui met les athlètes du pays face à l'exigence mondiale -- et au défi de leurs propres ambitions.

Pendant ce temps, à Dakar, la piste se craquelle et les rêves s'essoufflent. Avant les Mondiaux de Tokyo, les athlètes sénégalais ont dû convoquer la presse... pour demander de l'aide. Au stade Léopold Sédar Senghor, le capitaine Amath Faye (triple saut) lançait un cri du coeur : « Ce que nous déplorons, c'est le manque de préparation idoine. Il n'y a pas eu d'accompagnement cette année, même pour ceux qui étaient aux Jeux olympiques de Paris, malgré les promesses des autorités. » Et c'est là tout le drame : en sport de haut niveau, le "taf yeungueul" ne suffit plus. La gloire n'aime ni l'improvisation, ni les excuses.

Elle se forge à coups de préparation, d'endurance, de sueur et de suivi. Regardons ailleurs : la Jamaïque, à peine trois millions d'habitants, a fait jaillir de son sol Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce et, plus récemment, Oblique Seville, champion du monde du 100 m à Tokyo. Le secret ? Une politique sportive claire, constante, et centrée sur la jeunesse.

Paris ne s'est pas fait en un jour, dit-on. (Re)construire le Sénégal de l'athlétisme demandera la même patience -- et un peu d'humilité. Il faut commencer dès le bas âge, détecter, former, accompagner... et surtout laisser les jeunes courir à leur vrai âge, pas à celui qu'on découpe comme un gâteau d'anniversaire. Nos trois médailles d'or aux Championnats d'Afrique 2024 -- Louis François Mendy, Cheikh Tidiane Diouf et Saly Sarr -- ont rallumé une flamme que l'on croyait éteinte depuis les exploits de Ndiss Kaba Badji, Gnima Faye et Amy Sène en 2012.