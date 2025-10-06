Sénégal: Kaolack - 2 morts et 7 blessés graves, après l'effondrement d'une dalle d'immeuble

6 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Un effondrement d'une partie d'une dalle d'un bâtiment R+2, situé au quartier Taba Ngoye dans la commune de Kaolack a fait deux morts et 7 blessés graves.

Selon le commandant Erasme Samb, commandant du groupement d'incendie et de secours N°3, interrogé par nos confrères de Dakaractu " Les groupements ont été alertés à 20h01', et les opérations de secours ont été aussitôt entreprises.

Ce qui nous a permis d'extraire 9 victimes parmi lesquelles 2 corps sans vie malheureusement et 7 blessés graves. Et les victimes ont été transportées à l'hôpital régional de Kaolack", a-t-il déclaré, après plus de 5 heures d'opération de secours et d'enlèvement des décombres.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.