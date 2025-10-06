Le Bureau Exécutif National du Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de Santé (BEN/SATSUS) a décidé d'aller en grève de 48 heures les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national pour exiger le reclassement immédiat des techniciens supérieurs de santé. Le syndicat a informé l'opinion publique nationale et internationale de cette décision, samedi dernier, à Dakar lors d'une rencontre d'instance.

Dans une déclaration, les camarades de Ibrahima Ndiaye ont relevé que malgré les engagements pris par les autorités concernant le reclassement des techniciens supérieurs de santé, aucune avancée concrète n'a été constatée à ce jour alors que sur proposition de l'État, les techniciens supérieurs de santé ont suivi avec rigueur et professionnalisme le PRECATSS (programme de renforcement de capacités des techniciens supérieurs de santé), un programme sanctionné par des diplômes d'État remplissant ainsi toutes les conditions requises au reclassement.

« Force est de constater que ce projet de décret est toujours bloqué au niveau du secrétariat général du gouvernement, sans aucune justification, dans l'incompréhension totale alors qu'il est déjà passé et validé en comité technique gouvernemental », atteste le secrétaire général national du Satsus Ibrahima Ndiaye.

Le BEN Satsus a aussi renseigné avoir déposé un préavis de grève dans les délais légaux depuis le 17 juin 2025, entrepris les démarches nécessaires pour rencontrer le ministre de la Santé et celui de la Fonction publique et usé de tous les moyens administratifs en vue d'un dialogue sincère.

Cependant, le syndicat estime que malgré tout cela, « nos interlocuteurs font preuve d'un mutisme incompréhensible, ignorant délibérément la question du reclassement définitif des techniciens supérieurs de la santé ». Et d'ajouter : « après suspension de notre mouvement de grève le 07 mars 2025 dans la dynamique d'un dialogue national, nous avons donné au gouvernement le temps nécessaire pour finaliser et publier le décret portant reclassement définitif des techniciens supérieurs de santé dans leurs nouveaux corps d'accueil ».

Plus que décidé à aller en grève de 48 heures les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, le Satsus appelle tous ses militants et sympathisants à la mobilisation totale, dans la discipline et l'unité pour faire valoir ce droit fondamental, qu'il considère comme juste et légitime dont le reclassement immédiat des techniciens supérieurs de santé.

Rappelons que, selon M. Ndiaye, cette situation dure depuis 2023. « Les dernières rencontres que nous avions eues avec les autorités, la dernière date c'était même au Grand Théâtre avec le Premier ministre et pratiquement une bonne partie des membres du gouvernement, il était dit que la commission technique nationale de l'Etat avait déjà accepté le principe et l'avait homologué. Il restait juste de faire passer le décret au niveau du Conseil des ministres et promulguer effectivement le décret » a-t-il renchéri.