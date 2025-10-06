Togo: Un partenariat pour l'excellence dans l'enseignement de l'allemand

6 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement des langues étrangères, en particulier l'allemand.

Une nouvelle vague d'enseignants togolais vient d'achever deux années de formation intensive à l'Institut Goethe de Lomé.

Ces professeurs ont été formés aux nouvelles approches pédagogiques adaptées aux standards internationaux. Le programme, articulé autour de six modules, a permis aux participants d'acquérir des compétences variées : didactique moderne, techniques d'évaluation, méthodes interactives et digitalisation de l'enseignement.

Le partenariat entre l'Institut Goethe et les autorités éducatives s'inscrit dans le cadre d'une coopération durable, visant à promouvoir la langue et la culture allemandes tout en soutenant le développement du système éducatif togolais.

L'Institut Goethe joue un rôle essentiel dans le rapprochement culturel et éducatif entre l'Allemagne et le Togo.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.