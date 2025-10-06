Togo: L'OTR veille à la conformité fiscale des entreprises sur la TVA

L'Office togolais des recettes (OTR) a rappelé aux contribuables les sanctions prévues en cas de manquement aux obligations liées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est de 18%.

Le défaut de déclaration dans les délais ou l'absence de déclaration sont régulièrement observées.

Attention, la pénalité peut aller jusque'à 40%.

L'OTR assure des contrôles réguliers; plus de 2000 l'année dernière.

Aucune excuse pour ne pas faire sa déclaration qui peut être envoyée via une plateforme numérique.

La régie financière entend renforcer la discipline fiscale et encourager les contribuables à s'acquitter de leurs obligations dans les délais.