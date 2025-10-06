Congo-Brazzaville: Formation supérieure - Les dix-neuf étudiants soutenus par la SNPC accueillis en Algérie

Présentés au public le 17 septembre à Brazzaville, les dix-neuf étudiants congolais sélectionnés par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) sont arrivés le 5 septembre en Algérie, pour y suivre pendant cinq ans une formation spéciale en génie pétrolier.

Accueillis avec des honneurs, les dix-neuf étudiants congolais dont sept femmes sélectionnés par la SNPC au titre des campagnes de recrutement 2023-2024 sont logés dans le campus de Boumerdes, près d'Alger. Ils vont suivre pendant cinq ans une formation approfondie dans le domaine du génie pétrolier pour obtenir le diplôme d'ingénieur en pétrole. Une filière spécialisée dans l'exploration, la production et le raffinage des hydrocarbures, notamment du pétrole et du gaz naturel.

De retour d'Alger avec cette qualification, ces derniers seront prioritairement embauchés à la SNPC, pour renforcer ses capacités techniques et opérationnelles. La démarche vise à promouvoir l'élite jeune au sein de la société, de garantir une meilleure succession, mais aussi et surtout de donner de l'emploi aux jeunes afin qu'ils participent au développement du pays.

« Nous avons mis à votre disposition un kit de formation complet. Pour garantir votre succès, la SNPC a déjà payé tous les frais académiques pour vos cinq ans de formation, ainsi que votre logement et votre ration quotidienne. Tous ceux qui achèveront leur parcours avec succès seront d'office intégrés à la SNPC, et les étudiants défaillants seront remis à la disposition de leurs parents », affirmait le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, à ces étudiants.

En dehors des dix-neuf étudiants orientés en Algérie, cinq autres étaient retenus pour aller suivre le même parcours à Bakou, en Azerbaïdjan. Tous reviendront au pays avec la qualification d'ingénieurs pétroliers.

Ces modules de formation se tiennent dans le cadre du partenariat conclu entre la SNPC et la Sonatrach. Pour la SNPC, elles se réalisent conformément à sa responsabilité sociétale. En vue de pérenniser l'initiative, le directeur général de la SNPC avait souligné à cette occasion que l'opérateur historique pétrolier congolais était en négociation avec quelques autres pays-partenaires, pour y envoyer d'autres jeunes congolais en formation.