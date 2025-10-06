Congo-Brazzaville: Fécofoot - L'assemblée générale ordinaire reportée

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), prévue pour le 4 octobre, n'a pas eu lieu à cause d'une nouvelle ordonnance de la justice congolaise signée par la doyenne des juges d'instruction près du Tribunal de grande instance de Brazzaville.

Le délégué de la Fédération internationale de football association (Fifa) ainsi que tous les délégués présents dans la salle se sont contentés d'une simple déclaration de la Fécofoot.

S'adressant à ces délégués, la Fécofoot a indiqué: « Nous sommes venus ici pour vous délivrer le message. Hier( vendredi) après midi, nous avons tous été surpris de voir à travers les réseaux sociaux (Je parle des réseaux sociaux parce qu'officiellement la Fédération congolaise de football n'a pas été notifiée de cette décision)... cette décision qui a annulé la tenue de notre assemblée de ce jour. Se faisant, la Fécofoot a préféré donc faire droit à cette décision en reportant cette assemblée. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici vous dire que cette assemblée ne pourra pas se tenir », a expliqué Carle Boniface Malalou, deuxième vice -président de la Fécofoot.

Il a invité, par ailleurs, les délégués à prendre leur mal en patience car la Fécofoot, par voie de ses conseils, va tout mettre en oeuvre pour trouver une solution. « C'est donc à partir de ce moment que va se dérouler la procédure. On vous donnera la nouvelle date à laquelle notre assemblée générale va se tenir. Je pense que dans la semaine, on aura des nouvelles et on pourra donc fixer une nouvelle date pour sa tenue », a-t-il conclu.

Ayant fait le déplacement pour la circonstance, la Fifa représentée par Franciny Samba n'a pas fait de déclaration. Seul le rapport qu'il enverra à son instance compte pour déterminer la gravité de cette nouvelle décision de la justice congolaise. Dans ce genre de cas, la justice n'avait pas le droit d'annuler une assemblée générale statutaire d'une fédération. La volonté de l'empêcher confirme l'ingérence des tiers que la Fifa ne tolère pas.

« Chaque association membre de la Fifa jouit d'une indépendance et d'une autonomie à préserver de toute ingérence extérieure, qu'elle soit étatique ou autre. Les associations membres de la Fifa sont, en effet, statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence de tiers (Cf. art 14 al1 lit.i) et art. 19 des Statuts de la Fifa) »

Ce nouvel épisode prouve que le Congo n'a pas appris de ses erreurs, la Fifa étant la seule habiletée à demander les comptes à la Fécofoot pour l'argent qu'elle investit pour le football congolais. Le contraire est une violation de ses statuts. C'est une décision lourde de conséquence pour la jeunesse sportive congolaise dont les stades sont le seul moyen d'expression.

« Aujourd'hui la jeunesse sportive est abandonnée. Personne ne lui vient au secours. Personne ne vient soutenir les dirigeants qui dépensent beaucoup. Les équipes ont déjà commencé à se préparer mais jusqu'alors, il n'y a de compétitions. C'est déplorable », a commenté Landry Louvenzo de la Ligue de Brazzaville.

L'histoire reteindra que pour les mêmes causes, le football congolais avait écopé d'une suspension avec des conséquences énormes.