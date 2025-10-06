Afrique de l'Ouest: UMOA - Des indicateurs économiques au vert malgré un contexte mondial incertain

Conseil des ministres de l'UMOA présidé par le ministre ivoirien des Finances, M. Adama Coulibaly ce 06 octobre 2025 à Dakar, au Sénégal

Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) a tenu, ce lundi 6 octobre, sa troisième session ordinaire de l’année au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à Dakar. Présidée par le ministre ivoirien des Finances, M. Adama Coulibaly, en présence du Gouverneur de la BCEAO M. Jean-Claude Kassi Brou et des ministres des Finances de l’UMOA, la réunion s’est déroulée dans un contexte économique mondial contrasté, mais a mis en lumière la résilience et le dynamisme des économies de l’Union.

Malgré les incertitudes persistantes liées aux tensions géopolitiques et commerciales, ainsi qu’aux défis sécuritaires dans la région, l’économie de l’UMOA continue d’afficher une dynamique positive.

Au deuxième trimestre 2025, le Produit Intérieur Brut (PIB) de la zone a progressé de 6,5%, après une hausse de 7,0% au trimestre précédent. Pour l’ensemble de l’année, la croissance du PIB réel est estimée à 6,3%, un niveau équivalent à celui enregistré en 2024.

Selon le Président du Conseil des Ministres, cette performance est soutenue par la consommation intérieure, en particulier celle des ménages, ainsi que par la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques et de transport.

Inflation maîtrisée grâce à une offre vivrière suffisante

Le taux d’inflation annuel a connu une nette décrue, s’établissant à 0,6% au deuxième trimestre 2025, contre 2,2% au trimestre précédent. Selon M. Coulibaly, cette détente des prix est due à plusieurs facteurs, notamment une bonne disponibilité des produits vivriers locaux, la baisse des prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires, ainsi que la réduction des prix des carburants à la pompe dans certains pays de l’Union.

Pour l’ensemble de l’année 2025, il assure que le taux d’inflation moyen est projeté à 1,2%, en baisse par rapport au 3,5% enregistré en 2024.

Sur le plan des finances publiques, M. Adama Coulibaly rassure avec les perspectives qui, à l’en croire, sont également encourageantes. Le déficit budgétaire global de l’Union devrait passer de 5,1% du PIB en 2024 à 3,7% en 2025, puis à 3,2% en 2026. Cette amélioration est le fruit d’efforts accrus de mobilisation des recettes fiscales et d’une meilleure maîtrise des dépenses publiques par les États membres.

Amélioration du commerce extérieur

Le solde global des échanges extérieurs de l’Union s’est renforcé récemment, bénéficiant de la hausse des prix de certaines exportations, notamment les hydrocarbures, et des mobilisations de ressources extérieures par plusieurs États membres.

La réunion du Conseil des Ministres a également abordé plusieurs points stratégiques tels que la Surveillance multilatérale impliquant l’Examen du rapport d’exécution 2025 et projet de recommandations de politique économique pour 2026.

Les Statistiques régionales avec l’Adoption d’un projet de décision visant à institutionnaliser l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM).

Les Marchés financiers avec l’Analyse des comptes 2024 de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA), ajustements tarifaires proposés pour les Caisses des Dépôts et Consignations, et révision de la tarification du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers.

A cela s’ajoute le renforcement de la position extérieure avec un point qui a été présenté sur la mise en œuvre des décisions prises en la matière par la BCEAO.

En conclusion, le Président du Conseil a tenu à féliciter les dirigeants des institutions régionales telles que la Commission de l’UEMOA, la BCEAO, la BOAD, ainsi que l’AMF-UMOA pour leur contribution au dynamisme économique de la région. Il a également salué le travail des équipes techniques œuvrant à la consolidation de l’intégration économique sous-régionale.