Le choc et la consternation restent toujours vifs à Tognataba, village de la commune rurale de Dioudoubou dans le département de Goudomp entre Sandiniéry et Tanaff. Cela fait suite au meurtre, dans la soirée du vendredi 03 octobre d'un éleveur âgé de plus de soixante-dix ans.

La victime était en zone de forêt pour ramener ses boeufs à la maison quand des voleurs ont tiré sur lui à bout portant. Des têtes seraient emportées par les visiteurs dont les traces ne sont jusque-là pas identifiées. Inquiètes et crispées de cette insécurité ambiante, les populations réclament plus de sécurité.

Le village de Tognataba dans la commune de Dioudoubou est endeuillé par la mort du vieux Ba Dobassine, berger de son état et tué par des voleurs vendredi dernier dans la forêt. El Hadji Maréna, le président du conseil communal de Dioudoubou a expliqué que « c'est au soir du vendredi 03 au 04 octobre dernier que le vieux Ba Dobassine était dans les bois qui se trouvent àTognataba, son village pour ramener ses boeufs qu'il envoie chaque jour paitre en cette période de saison des pluies. Il n'est plus revenu. Et vers le crépuscule, sa famille commence à s'inquiéter de son absence prolongée et s'est lancée à sa recherche. Ce n'est qu'à l'aube qu'ils ont retrouvé le corps sans vie ».

Et El Hadji Maréna de poursuivre : « à notre arrivée sur les lieux en compagnie des éléments de la gendarmerie de Goudomp, nous avons constaté du sang qui sortait de son ventre. Tout porte à croire qu'il a été atteint par une balle au thorax. Le corps a été transporté à l'hôpital régional de Kolda pour autopsie et enquête ».

« Ce meurtre a plongé toute cette zone du Brassou dans une profonde stupeur et le spectre d'une insécurité ambiante sans précédent », s'inquiète Maréna au nom des populations de la commune de Dioudoubou.

« C'est vraiment la consternation et la grande tristesse ici dans cette zone de Dioudoubou. Nous demandons à l'Etat du Sénégal de renforcer la sécurité car nous vivons dans la hantise de mourir à chaque instant du fait de l'insécurité surtout pour les éleveurs. Nous sommes des Sénégalais et nous avons besoin de nous sentir en sécurité comme tout le monde », dit-il.