Sénégal: Arriérés de salaire à l'Arp - Le Sames hausse le ton

Le Syndicat Autonome des Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames), à travers son Bureau Exécutif National (Ben), exprime sa solidarité totale et indéfectible envers leurs camarades de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (Arp), contraints de rester deux longs mois sans salaire.

Selon le Sames, cette situation est intolérable, injustifiable et attentatoire à la dignité des travailleurs et au bon fonctionnement du service public de la santé. « Le paiement régulier des salaires n'est pas une faveur mais une obligation légale et morale. Un salaire retardé est un droit violé. Deux mois sans salaire, c'est une faute grave de gouvernance » rappelle le Sames.

Et d'attester : «nous tenons pour responsables l'État, garant ultime du service public et de la continuité de la rémunération des agents; la direction de l'ARP dont la gestion s'est politisée depuis sa création à nos jours au détriment des impératifs techniques, éthiques et réglementaires qui doivent guider une autorité de réglementation », a souligné ledit syndicat.

Le Sames a aussi dénoncé avec la plus grande fermeté cette situation qu'il considère comme une « dérive managériale et l'irresponsabilité institutionnelle qui exposent les personnels et fragilisent la mission régalienne de contrôle, de vigilance et de qualité pharmaceutique ».

Face à cette situation , le Sames exige, sans délai, « le paiement intégral et immédiat des arriérés de salaire dus aux camarades de l'Arp, la sécurisation pérenne de la chaîne de paiement afin d'éviter toute récidive, demande le recentrage de l'Arp sur sa mission technique avec des mécanismes de gouvernance dépolitisés, transparents et redevables, et met en demeure les autorités compétentes d'ouvrir dans les plus brefs délais une concertation formelle avec les représentants légitimes des travailleurs ».

Faute de solution concrète dans les meilleurs délais, le Sames dit se réserver le droit d'user de tous les moyens d'action syndicale légaux, graduellement et de façon coordonnée, pour obtenir réparation et garanties. Et d'appeler les camarades à se tenir mobilisés derrière leurs collègues de l'ARP.