Sénégal: Week-end des lions - Ilimane décisif, Sima ouvre son compteur, Mbaye Diagne claque le doublé

Avant de rejoindre ce lundi le rassemblement, Ilimane Ndiaye a porté, samedi 4 octobre, le club d'Everton lui permettant de renverser Crystal Palace d'Ismaila Sarr. Mais aussi de mettre fin à la belle série d'invincibilité des Eagles. En France, l'attaquant Abdallah Signa a repris le chemin des filets et ouvert en même temps son compteur but sous ses nouvelles couleurs du Rc Lens. En Turquie, Mbaye Diagne poursuit sa bonne dynamique avec un doublé.

En attendant de rejoindre le rassemblement de l'équipe nationale pour la trêve internationale d'octobre, Gana Guéye et Ilimane Ndiaye ont laissé leur marque avec leur club d'Everton en Premier League.

Les Toffees ont mis fin ce samedi à l'invincibilité de Cristal Palace d'Ismaila Sarr. en s'imposant (1-2) pour le compte de la 7e journée. A domicile, ce sont pourtant les Eagles qui ont mené au score à la suite d'une passe décisive de Ismaila Sarr et un but à la 37e minute.

Ayant rejoint le RC Lens au cours du mercato d'été, Abdallah Sima a brillé sous ses nouvelles couleurs. Longtemps muet, l'attaquant des Lions a ouvert son compteur but ce samedi 4 octobre face à Auxerre. Sima s'est montré décisif avec cette tête mis dans les arrêts de jeu et qui a offert la victoire aux "sang et or".

De quoi relancer et donner la confiance à ce joueur. Si l'on sait que, malgré ses grandes qualités de buteur, il n'était plus convoqué en équipe nationale à cause de blessures ou son manque de temps de jeu. En Turquie, Mbaye Diagne a poursuivi sa bonne dynamique avec son club de Amedspor ( D2).

L'international sénégalais a encore flambé, il a encore claqué le doublé qui permis à son équipe de s'imposer largement( 4-1) face à Keçiörengücü de son compatriote Mame Birame Diouf. Ce qui lui permet de porter son compteur but à 8. Mais aussi, avec son coéquipier Cheikhou Kouyaté, de hisser le club à la première place du championnat.