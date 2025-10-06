Sénégal: Autoroute Dakar-Kaolack - Le ministère dément toute ouverture imminente du tronçon

Le Ministère des Transports terrestres et aériens a officiellement démenti, ce lundi 6 octobre 2025, l'information relayée la veille concernant l'ouverture du tronçon Dakar-Kaolack de l'autoroute à péage. Dans un communiqué de presse, les autorités précisent qu'aucune décision n'a encore été prise quant à la mise en service de cette infrastructure stratégique.

Contrairement à ce qu'avançait un communiqué diffusé le 5 octobre sur plusieurs plateformes, l'ouverture du tronçon n'est ni effective, ni programmée à court terme. Le ministère souligne que les travaux sont toujours en cours d'évaluation, et qu'une annonce officielle ne sera faite que lorsque toutes les conditions techniques et sécuritaires seront réunies.

« Il s'agit d'une information erronée. Toute annonce relative à la mise en service de cette infrastructure fera l'objet d'une communication officielle à travers les canaux habituels », indique le communiqué.

Le ministère appelle par ailleurs la population à la plus grande vigilance face aux rumeurs et publications non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. Il invite les citoyens à se référer exclusivement à son site officiel et à ses communiqués authentiques pour toute information relative aux projets de transport.

Ce rappel à l'ordre intervient dans un contexte où les fausses nouvelles peuvent créer confusion et frustration parmi les usagers, impatients de bénéficier de cette liaison routière cruciale entre la capitale et le centre du pays.

A retenir l'autoroute Dakar-Kaolack n'est pas encore ouverte, et aucune date n'a été fixée pour le moment.