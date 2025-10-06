Dans une lettre officielle adressée à la structure sanitaire privée, le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar WATT a donné ordre à cette dernière d'arrêt immédiatement de l'exercice de l'activité de médecine privée.

En effet, cette décision intervient à la suite d'une mission de contrôle sur la situation administrative des structures privées de santé menée par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre de la réglementation de l'exercice de la médecine privée.

« Comme suite, il est fait constat de la situation administrative irrégulière de votre établissement, son ouverture ne disposant pas de l'autorisation préalable de l'autorité compétente », a souligné dans sa lettre l'autorité régionale.

Par conséquent, ordonne Mohamadou Moctar WATT, « notification vous est faite de procéder à l'arrêt sans délai de l'exercice de l'activité de médecine privée dès réception de la présente, sous réserve d'une régularisation de la situation administrative de votre structure. »

Et le gouverneur de prévenir « Tout refus d'obtempérer vous expose aux poursuites judiciaires en l'espèce. »