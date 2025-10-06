Sénégal: Kaolack - Un établissement de santé privée ordonné d'arrêter ses activités pour absence d'autorisation préalable de l'autorité compétente

6 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Dans une lettre officielle adressée à la structure sanitaire privée, le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar WATT a donné ordre à cette dernière d'arrêt immédiatement de l'exercice de l'activité de médecine privée.

En effet, cette décision intervient à la suite d'une mission de contrôle sur la situation administrative des structures privées de santé menée par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre de la réglementation de l'exercice de la médecine privée.

« Comme suite, il est fait constat de la situation administrative irrégulière de votre établissement, son ouverture ne disposant pas de l'autorisation préalable de l'autorité compétente », a souligné dans sa lettre l'autorité régionale.

Par conséquent, ordonne Mohamadou Moctar WATT, « notification vous est faite de procéder à l'arrêt sans délai de l'exercice de l'activité de médecine privée dès réception de la présente, sous réserve d'une régularisation de la situation administrative de votre structure. »

Et le gouverneur de prévenir « Tout refus d'obtempérer vous expose aux poursuites judiciaires en l'espèce. »

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.