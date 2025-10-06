Ministre de la justice et garde des Sceaux, Mme Yacine Fall a effectué hier, lundi 6 octobre 2025 une visite de travail à la maison d'arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. En effet, frappée par une population carcérale dépassant les 3 700 détenus dans un établissement prévu pour 800, la ministre a déclaré que « Cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine ». Pointant du l'inaction prolongée de l'État en matière de politique carcérale, la garde des Sceaux annonce plusieurs mesures pour améliorer les conditions d'incarcération des détenus.

Face à ce constat accablant, Mme Fall a fait preuve de lucidité et de fermeté. Elle a rappelé que la surpopulation carcérale n'est pas une découverte récente. De nombreux organes nationaux et internationaux de contrôle l'ont documentée, sans que des réponses efficaces ne soient apportées jusque-là. « Depuis l'indépendance, aucune nouvelle prison n'a été construite », a-t-elle souligné, qualifiant cette inertie d'« inacceptable ».

Devant les médias et les responsables pénitentiaires, la garde des Sceaux a affirmé la volonté du gouvernement de rompre avec le passé. Selon elle, le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko suivent de très près la situation. « L'heure est désormais à l'action », lance Mme Fall.

A cet égard, elle a annoncé une série de mesures fortes. Dans liste en premier lieu, la garde des Sceaux, « l'élargissement du recours aux alternatives à l'incarcération, notamment pour les délits mineurs. Médiation pénale, travaux d'intérêt général, bracelet électronique... » Ces mécanismes a-t-elle souligne « seront renforcés pour désengorger les établissements pénitentiaires tout en garantissant une réponse judiciaire adaptée. »

De plus évoque la ministre en deuxième lieu « l'aménagement systématique des peines, chaque fois que cela est possible juridiquement et humainement, surtout pour les personnes âgées, malades ou proches de la fin de leur peine.

Toujours dans la série de mesures prises par le gouvernement : « l'activation de la grâce présidentielle, dans le respect des principes d'équité, pour désengorger les prisons à court terme. »

Enfin, Mme Fall a annoncé « la relance du programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, avec des critères stricts de transparence et un contrôle rigoureux. »

Elle a par ailleurs, rappelé que le précédent projet de prison de 2 500 places avait échoué, devenant un « scandale de prévarication sur les fonds publics ».

Mais la réforme ne se limite pas à l'aspect structurel. La ministre a plaidé pour une justice plus humaine, plus restauratrice, capable de redonner aux détenus une seconde chance. « La prison ne doit plus être un lieu de désespoir, mais un espace de réinsertion », a-t-elle insisté.

Toutefois, cette volonté d'humanisation ne rime pas avec laxisme. Car pour elle « Les crimes graves, les violences et les détournements de deniers publics continueront de faire l'objet d'une répression ferme. La justice restera, selon elle, sans complaisance face à ceux qui bafouent les valeurs de la République. »

A travers cette visite, Mme Yacine Fall a voulu marquer un tournant : celui d'une réforme ambitieuse, enracinée dans les réalités, mais résolument tournée vers un système pénal plus juste, plus humain et conforme aux engagements internationaux du Sénégal.