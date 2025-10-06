Tunisie: Reconnaissance de la Palestine - Demain, Journées portes ouvertes à la Radio Tunisienne

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Radio Tunisienne organisera demain, mardi 7 octobre 2025, une journée médiatique ouverte (ou journée spéciale d'information), sous la supervision de l'Union des Radiodiffusions Arabes (ASBU), à l'occasion de la reconnaissance internationale de l'État de Palestine.

La Présidente-Directrice Générale de la Radio Tunisienne, Henda Ben Alaya Ghribi, a déclaré aujourd'hui aux informations de la Radio Nationale que la Radio Tunisienne avait adopté l'initiative de l'ASBU d'organiser une journée ouverte pour soutenir cette large reconnaissance internationale de l'État palestinien.

Mme Ben Alaya Ghribi a souligné que la Radio Tunisienne a eu l'honneur d'organiser cette journée en soutien à la cause.

Elle a ajouté que la Radio Tunisienne, avec l'ensemble de ses stations centrales et régionales, a préparé une programmation spéciale pour cet événement exceptionnel.

