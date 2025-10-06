Tunisie: Kébili-Récolte de dattes - Les prévisions s'envolent

Mohamed Abdelatif, chef du service de production végétale à la Direction régionale du développement agricole, a confirmé que la saison actuelle a enregistré une augmentation des estimations de production de dattes, qui devraient dépasser les 290 000 tonnes.

Ce total inclut environ 280 000 tonnes de Deglet Nour, contre seulement 250 000 tonnes (toutes variétés confondues, dont Deglet Nour) la saison dernière.

M. Abdelatif a précisé que les indicateurs de récolte sont, jusqu'à présent, positifs, notamment en termes de qualité.