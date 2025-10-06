Tunisie: Kébili-Récolte de dattes - Les prévisions s'envolent

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Mohamed Abdelatif, chef du service de production végétale à la Direction régionale du développement agricole, a confirmé que la saison actuelle a enregistré une augmentation des estimations de production de dattes, qui devraient dépasser les 290 000 tonnes.

Ce total inclut environ 280 000 tonnes de Deglet Nour, contre seulement 250 000 tonnes (toutes variétés confondues, dont Deglet Nour) la saison dernière.

M. Abdelatif a précisé que les indicateurs de récolte sont, jusqu'à présent, positifs, notamment en termes de qualité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.