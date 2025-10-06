Afrique: Oléiculture - Une récolte record permettra de cibler des marchés prometteurs dans le continent et en Asie

Le Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Producteurs d'Olives au sein de l'UTAP, Mohamed Nasraoui, a déclaré ce lundi 6 octobre 2025 que les prévisions pour la prochaine saison des olives suggèrent une récolte supérieure à la précédente, à condition que l'automne soit pluvieux. Il a expliqué que les pluies d'automne sont le facteur déterminant final dans l'estimation des rendements.

Dans une déclaration à Mosaïque, M. Nasraoui a précisé que l'organisation agricole a participé à plusieurs réunions avec le ministère de l'Agriculture et a présenté une série de propositions et de recommandations en prévision de la prochaine saison. Celles-ci concernent le financement de la récolte, le stockage de l'huile et les interventions de l'Office National de l'Huile (ONH), qui fournit un mécanisme de régulation du secteur. Il a ajouté que l'organisation attend la prise, par le ministère, de plusieurs décisions au cours de ce mois, coïncidant avec le début de la récolte, afin de permettre aux agriculteurs de travailler dans de meilleures conditions.

Concernant le stockage, Nasraoui a affirmé qu'il n'y a pas de difficultés à ce niveau, car « la Tunisie dispose d'une capacité de stockage de plus de 400 000 tonnes d'huile d'olive, chez les privés et à l'Office de l'Huile, dont 100 000 tonnes pour l'Office seul. »

Il a souligné l'importance du financement du stockage pour les propriétaires de moulins et les exportateurs : « Nous voulons un financement pour le système après l'agriculteur, étant donné que l'agriculteur est prêt et la récolte est prête à être vendue. »

M. Nasraoui a demandé que la subvention de stockage, accordée à l'agriculteur, à l'exportateur et aux propriétaires de huileries, couvre les coûts des intérêts bancaires mensuels pour le kilogramme d'huile, précisant que cette demande a été soumise au ministère par la Fédération des Producteurs d'Olives.

Au niveau de la commercialisation, le Secrétaire Général a affirmé que le marketing de l'huile d'olive tunisienne ne pose généralement pas de problème. Il a indiqué que 252 000 tonnes d'huile d'olive avaient été exportées jusqu'à fin août dernier.

« L'huile est généralement exportée après le mois d'avril, et nous rencontrons des difficultés uniquement pendant la période de pic de la récolte, qui s'étend de la mi-décembre à la fin janvier. Si nous parvenons à bien contrôler l'offre durant cette période, nous pourrons commercialiser l'huile sans problèmes », a-t-il déclaré.

M. Nasraoui a mentionné les efforts visant à valoriser l'huile d'olive pour l'exportation en conditionnement. Il a précisé que plus de 30 000 tonnes d'huile d'olive tunisienne conditionnée ont été exportées la saison dernière, une première pour une telle quantité conditionnée, et a exprimé l'espoir que la prochaine saison verra l'exportation de volumes encore plus importants d'huile d'olive tunisienne conditionnée.

L'Afrique et l'Asie, Des Marchés Prometteurs

M. Nasraoui a estimé que la Tunisie exporte encore des quantités significatives vers les marchés italien et espagnol, qui sont ses principaux concurrents, et qu'un travail est en cours pour pénétrer de nouveaux marchés prometteurs en Asie et en Afrique.

Il a souligné que le marché américain est important pour l'huile d'olive tunisienne, « c'est le premier marché vers lequel la Tunisie a exporté d'importantes quantités d'huile d'olive conditionnée la saison dernière. »

Nasraoui a ajouté que les exportateurs tunisiens évoquent la possibilité de trouver des solutions au problème posé par la décision de l'ancien président américain Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance des marchés mondiaux, y compris la Tunisie.

Concernant les prix, Nasraoui a estimé que le prix de l'huile en Tunisie est soumis au prix mondial et reste acceptable sur le marché intérieur, d'autant que l'autorité de tutelle intervient pour ajuster le prix à la consommation si nécessaire.

« Nous ne voulons pas de prix élevés pour que les Tunisiens ne la boudent pas, mais nous ne voulons pas non plus de prix trop bas afin que l'agriculteur puisse couvrir ses coûts de production et maintenir la pérennité du secteur », a-t-il déclaré.

Les estimations des experts suggèrent que la Tunisie pourrait réaliser une récolte d'olives record au cours de la saison 2025-2026, dépassant celle de la saison précédente, et pouvant atteindre 500 000 tonnes.

Le ministère de l'Agriculture avait précédemment confirmé l'existence d'indicateurs positifs pour cette saison et avait souligné la nécessité de pallier les lacunes de la saison passée et de coordonner les efforts entre les différentes parties pour assurer le succès de la saison, notamment en matière de production, de transformation et d'exportation.