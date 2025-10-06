Tunisie: Kasserine - Campagne de sensibilisation et de prévention à l'addiction aux écrans chez les enfants

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Docteur Leila Ben Dhifi, cheffe du Service de Médecine Scolaire et Universitaire à la Direction Régionale de la Santé de Kasserine, a confirmé, dans une déclaration à Mosaïque ce lundi 6 octobre 2025, que son service a organisé une caravane de dépistage visuel dont 200 enfants ont bénéficié d'un test de vue, à l'occasion de la Journée Mondiale de la Vue.

Elle a expliqué que le Service de Médecine Scolaire et Universitaire de Kasserine a également organisé, dans le cadre du même événement, des Journées de sensibilisation à la prévention de l'addiction aux écrans dans 12 districts sanitaires de la région. Cette campagne a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 12 octobre prochain.

Enfin, une tente d'éducation sanitaire a été installée pour informer sur l'addiction aux écrans, les maladies dentaires et des gencives, et la nutrition saine, toujours dans le cadre de cette manifestation, selon Leila Ben Dhifi.

