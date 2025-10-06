Tunisie: Thon rouge - Le ministère de l'Agriculture diligente une enquête

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a ordonné l'ouverture d'une mission d'inspection concernant l'arrêté ministériel du 7 avril 2025 relatif aux bénéfices issus de la pêche et de l'engraissement du thon rouge.

Cette annonce fait suite à la réponse du Ministère de l'Agriculture à une question écrite déposée par 36 députés en mai dernier. Dans sa réponse adressée aux parlementaires le 2 octobre 2025, le Ministère a également indiqué qu'il examinait actuellement la possibilité de réviser l'arrêté en question.

La question principale des députés portait sur l'application de l'article 17 de la Loi de Finances, qui prévoit d'affecter les recettes fiscales générées par ce secteur au profit des petits pêcheurs. Ils estiment que l'arrêté ministériel contrevient aux dispositions de la Loi de Finances 2024.

Cependant, dans sa réponse, le Ministère a jugé l'application de cet article impossible car il stipule l'octroi de subventions aux pêcheurs affectés par le thon rouge. Or, « cela nécessite une détermination scientifique des dommages et de leur impact sur le secteur, si ceux-ci existent », selon le texte de la réponse.