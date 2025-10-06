Tunisie: Tourisme golfique - Le TO finlandais OnGolf signe le retour du pays

La Tunisie confirme son attractivité sur le segment du tourisme golfique avec le retour du tour-opérateur finlandais OnGolf, qui a annoncé officiellement la relance de la destination dans sa programmation. À partir du 27 octobre 2025, six vols charter directs seront assurés entre Helsinki et l'aéroport de Monastir, en partenariat avec la compagnie Nouvelair. Ces liaisons affichent déjà complet, témoignant de l'engouement des golfeurs finlandais pour la destination tunisienne.

Le vol inaugural, programmé sous le numéro BJ 9103, décollera d'Helsinki à 12h40 (11h40 heure tunisienne) pour atterrir à Monastir à 16h00. Cette organisation vient renforcer l'accessibilité aérienne de la Tunisie et traduit la confiance renouvelée des acteurs nordiques dans la capacité du pays à offrir une expérience golfique complète et compétitive.

Les séjours proposés comprennent des formules spécialement conçues autour des parcours de référence en Tunisie, notamment le Golf El Kantaoui à Sousse et le Golf Citrus à Hammamet, deux sites réputés pour la qualité de leurs greens et leurs infrastructures modernes. L'hébergement est prévu dans des établissements de la chaîne Iberostar, confirmant la montée en gamme de l'offre tunisienne.

Fort du succès enregistré pour la saison d'automne 2025, OnGolf a déjà annoncé la poursuite de cette programmation 100 % golfique à partir de mars 2026. Cette annonce constitue un signal fort pour le marché touristique tunisien, qui mise sur la diversification de ses niches, et confirme la place de la Tunisie parmi les destinations golfiques les plus compétitives de la Méditerranée.