Tunisie: Tourisme - Le pays reste dans le Top 3 des ventes en France

La Tunisie conserve sa place dans le trio de tête des destinations préférées des voyageurs français, selon le Baromètre Orchestra de septembre 2025. Toutefois, le pays enregistre une baisse sensible de ses ventes de séjours par rapport à la même période de 2024.

Le rapport, publié par L'Écho Touristique en partenariat avec Orchestra, fait état d'un recul d'environ 12 % du volume d'affaires pour la Tunisie, malgré son maintien dans le haut du classement. Cette contre-performance s'inscrit dans une tendance plus large qui touche également d'autres destinations majeures comme la Turquie, l'île Maurice ou encore les États-Unis, chacune pour des raisons différentes.

Ce repli intervient alors que le marché global des séjours au départ de la France progresse de plus de 2 % en septembre 2025, confirmant la vitalité du secteur mais aussi une redistribution des flux vers d'autres destinations.

La Tunisie, qui reste un pilier du tourisme méditerranéen pour les Français, devra ainsi renforcer son attractivité afin de consolider sa position face à une concurrence accrue et à des facteurs exogènes pesant sur les choix de voyage.