Tunisie: Garantie bancaire de 20 % - Un bouclier contre les impayés dans la sous-traitance

6 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Le dispositif d'application de la loi n°2025-9 du 21 mai 2025, interdisant la sous-traitance de main-d'oeuvre et encadrant les contrats de prestation de services, suscite un large intérêt dans le monde de l'entreprise. L'ancien ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Hafedh Laamouri, est revenu sur Express FM, le 6 octobre 2025, sur la mise en place d'une garantie financière obligatoire pour les sociétés prestataires.

Un arrêté publié le 23 septembre 2025 au Journal officiel de la République tunisienne impose désormais aux entreprises prestataires de constituer une garantie financière équivalente à 20 % du montant du contrat. Cette garantie, à déposer auprès d'une banque ou d'un établissement financier dans un délai maximum de trois jours après la signature du contrat, reste mobilisable pendant toute la durée d'exécution.

Elle a pour objectif d'assurer le paiement des salaires et des cotisations sociales en cas de défaillance du prestataire. Si celui-ci ne s'exécute pas dans un délai de sept jours après échéance, l'entreprise bénéficiaire est tenue d'intervenir directement pour régler les sommes dues, avant de se faire rembourser sur la garantie bancaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Hafedh Laamouri, ce dispositif constitue une avancée dans la sécurisation des relations contractuelles. Il protège les salariés contre les risques d'impayés et épargne aux entreprises clientes les procédures judiciaires longues et coûteuses autrefois nécessaires pour régulariser ces situations. Le mécanisme de garantie, mobilisable à première demande, permet ainsi d'éviter les litiges et d'assurer une continuité financière, tant pour les travailleurs que pour les bénéficiaires de prestations.

Selon l'intervenant, la mesure est obligatoire pour les marchés conclus avec les établissements publics. Les entreprises privées peuvent, quant à elles, choisir librement d'y recourir. Le ministère des Affaires sociales se réserve la possibilité d'ajuster le taux de 20 % afin d'adapter la réglementation à la capacité financière des petites et moyennes entreprises. Le dispositif ne concerne que les missions ponctuelles ou spécialisées. Les activités permanentes, telles que le nettoyage ou la sécurité assurées de manière continue, demeurent exclues du champ de la sous-traitance autorisée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.