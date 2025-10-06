Ethiopie: Le président éthiopien Taye ouvre la nouvelle année parlementaire et dévoile le plan annuel du gouvernement

6 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La session d'ouverture conjointe de la Chambre des représentants du peuple (HPR) et de la Chambre de la fédération (HoF) pour la cinquième année de la sixième législature s'est tenue en début d'après-midi.

Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président Taye Atske Selassie a officiellement annoncé l'ouverture de la session législative annuelle des deux chambres et présenté le plan de travail annuel du gouvernement fédéral pour l'année civile éthiopienne 2018.

La session conjointe réunira des ambassadeurs, des représentants d'organisations internationales, des chefs religieux, des anciens de la communauté, des dirigeants de partis d'opposition et d'autres invités.

Comme le stipule la Constitution de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la période de travail annuelle de la Chambre des représentants du peuple s'étend du premier lundi d'octobre au 7 juillet.

La Constitution exige également que le président ouvre officiellement la session annuelle conjointe des deux chambres.

Dans son allocution, le président Taye a commencé par souligner les récentes réalisations majeures de l'Éthiopie : l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et le lancement de la première phase du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Ogaden à Calub, dans la région somalienne.

