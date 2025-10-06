Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a enregistré des résultats remarquables grâce à ses réformes macroéconomiques globales visant à corriger les différents déséquilibres macroéconomiques, a révélé le président Taye Atske Selassie.

Le président a fait cette déclaration lundi lors de la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la fédération.

Le discours du président a mis l'accent sur les principales activités gouvernementales prévues pour l'exercice fiscal éthiopien en cours dans les domaines économique, politique et diplomatique.

Dans son allocution, le président a rappelé les résultats positifs obtenus au cours de l'exercice 2017 dans divers secteurs.

Selon lui, le gouvernement a obtenu des résultats remarquables dans le cadre des réformes macroéconomiques globales mises en oeuvre au cours des dernières années.

Il a expliqué que l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), au début de cette nouvelle année, et le lancement de l'exploitation du gaz naturel en septembre dernier témoignent des progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de développement.

Les exportations de l'Éthiopie sont en hausse et l'économie affiche des résultats tangibles, le pays étant passé d'une stratégie de développement économique mono-sectorielle à une stratégie diversifiée, a souligné le président Taye.

Le pays a engrangé plus de 8 milliards de dollars américains grâce à ses exportations au cours de l'exercice fiscal précédent, a révélé le président, ce qui constitue le chiffre le plus élevé de l'histoire économique du pays.

Le président a également déclaré que l'économie éthiopienne était en pleine reprise suite à la mise en oeuvre de réformes économiques de grande envergure, soulignant les défis économiques auxquels le pays était confronté avant les années de réforme.