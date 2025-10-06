Ethiopie: Sept militants d'Al-Shabab ont été tués après une attaque contre une prison à Mogadiscio

Addis-Abeba — Les forces de sécurité somaliennes ont annoncé, dimanche, avoir neutralisé sept combattants du groupe Al-Shabab après qu'ils eurent pris d'assaut une prison de haute sécurité à Mogadiscio.

Selon les autorités, tous les assaillants ont été abattus à l'issue d'un siège qui a duré près de six heures.

L'attaque s'est produite samedi soir contre le centre pénitentiaire de Godka Jilacow, situé non loin du palais présidentiel. Des détonations et des échanges de tirs nourris ont été entendus dans le secteur, semant la panique parmi les habitants.

Cette prison, placée sous la responsabilité de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne (NISA), est considérée comme l'un des sites les plus sécurisés de la capitale.

D'après les autorités, les assaillants -- déguisés en militaires -- tentaient de libérer certains de leurs camarades détenus. Le gouvernement a toutefois assuré qu'aucun prisonnier ne s'était évadé au cours de l'assaut.

Le nombre exact de victimes parmi les forces de sécurité reste incertain. Abdulkadir Adam, propriétaire d'un service d'ambulances privé, a indiqué que ses équipes avaient transporté près de 25 blessés vers plusieurs hôpitaux de Mogadiscio.

Cette attaque est intervenue quelques heures seulement après la levée par le gouvernement fédéral de plusieurs barrages routiers en place depuis des années pour sécuriser les zones sensibles de la capitale.

Une décision saluée par la population, qui dénonçait depuis longtemps l'impact de ces restrictions sur la circulation et les activités économiques.