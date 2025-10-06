Ethiopie: Sept militants d'Al-Shabab ont été tués après une attaque contre une prison à Mogadiscio

6 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les forces de sécurité somaliennes ont annoncé, dimanche, avoir neutralisé sept combattants du groupe Al-Shabab après qu'ils eurent pris d'assaut une prison de haute sécurité à Mogadiscio.

Selon les autorités, tous les assaillants ont été abattus à l'issue d'un siège qui a duré près de six heures.

L'attaque s'est produite samedi soir contre le centre pénitentiaire de Godka Jilacow, situé non loin du palais présidentiel. Des détonations et des échanges de tirs nourris ont été entendus dans le secteur, semant la panique parmi les habitants.

Cette prison, placée sous la responsabilité de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne (NISA), est considérée comme l'un des sites les plus sécurisés de la capitale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après les autorités, les assaillants -- déguisés en militaires -- tentaient de libérer certains de leurs camarades détenus. Le gouvernement a toutefois assuré qu'aucun prisonnier ne s'était évadé au cours de l'assaut.

Le nombre exact de victimes parmi les forces de sécurité reste incertain. Abdulkadir Adam, propriétaire d'un service d'ambulances privé, a indiqué que ses équipes avaient transporté près de 25 blessés vers plusieurs hôpitaux de Mogadiscio.

Cette attaque est intervenue quelques heures seulement après la levée par le gouvernement fédéral de plusieurs barrages routiers en place depuis des années pour sécuriser les zones sensibles de la capitale.

Une décision saluée par la population, qui dénonçait depuis longtemps l'impact de ces restrictions sur la circulation et les activités économiques.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.