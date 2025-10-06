Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a souligné que la recherche par l'Éthiopie d'un accès maritime fiable et durable suscite un intérêt croissant au sein de la communauté internationale.

Le chef de l'État a prononcé cet après-midi le discours d'ouverture de la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération.

Dans son allocution, le président Taye a indiqué que la politique étrangère de l'Éthiopie repose sur la défense des intérêts nationaux et la préservation de la dignité de ses citoyens.

Il a mis en avant le renforcement de la position géostratégique du pays, affirmant que cette orientation avait permis à l'Éthiopie de passer du rôle d'observateur à celui d'acteur influent sur la scène internationale.

Abordant la question de l'accès à la mer, le président a déclaré que, pour garantir une utilisation équitable de ses ressources transfrontalières, l'Éthiopie devait disposer d'un accès maritime sûr et durable.

Évoquant les ressources hydriques, qu'il a qualifiées de pilier vital pour le pays, il a salué les efforts pacifiques et diplomatiques menés par le gouvernement.

Il a également cité trois résultats majeurs obtenus jusqu'à présent, parmi lesquels l'achèvement et l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance, considéré comme la plus grande réalisation nationale, fruit d'une persévérance exemplaire face aux défis rencontrés.

Le président Taye a ajouté que la question de l'accès à la mer a atteint un stade plus avancé et que cette revendication légitime gagnait en reconnaissance au niveau international.

Il a enfin mis en avant les efforts du gouvernement pour assurer le rapatriement digne des citoyens en difficulté à l'étranger, tout en réaffirmant la volonté d'intensifier l'implication des Éthiopiens de la diaspora dans le développement du pays