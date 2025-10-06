Afrique de l'Est: Le ministre des Affaires étrangères du Sud Soudan conclut sa visite au pays

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan du Sud, l'ambassadeur Mandi Samaya Kent Komiya, a conclu lundi une visite officielle de trois jours au pays.

Au cours de cette visite, une déclaration commune a été publiée et lue par le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohy-Eddin Salim Ahmed, et son homologue sud-soudanais.

Au cours de sa visite, le ministre Komiya a transmis un message écrit de S.E. le président Salva Kiir Mayardit à S.E. le général Abdel-Fattah Al-Burhan Abdel-Rahman, président du Conseil de souveraineté de transition (CST), affirmant la solidarité du Sud Soudan avec le Soudan et sa volonté de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le ministre sud-soudanais a rencontré le vice-président du TSC, le général Malik Agar, le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, les ministres de l'Intérieur, de l'Énergie et du Pétrole, ainsi que le directeur général des Services généraux de renseignement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont porté sur la promotion de la coopération dans les domaines du pétrole, de l'économie, des infrastructures, de l'éducation, de la santé et de la sécurité, ainsi que sur la protection et l'assistance aux citoyens des deux pays.

Les deux parties ont convenu d'activer les comités mixtes et de créer un comité économique mixte afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, du pétrole, de l'agriculture, des transports et des infrastructures, tout en encourageant les partenariats public-privé.

Elles ont également souligné l'importance de faciliter les échanges commerciaux et les investissements, notamment par l'attribution d'une zone franche à Port-Soudan au Sud Soudan pour développer son industrie pétrolière et le transit de marchandises.

Les deux ministres ont également convenu de renforcer les consultations politiques, de coordonner leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux et de poursuivre leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité aux frontières.

Le ministre Komiya a adressé une invitation officielle au Premier ministre à se rendre à Juba.

À l'issue de sa visite, le ministre Komiya a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple soudanais pour leur chaleureuse hospitalité, saluant le rôle central du Soudan dans le soutien aux efforts de paix et de développement au Sud Soudan et dans la région au sens large.