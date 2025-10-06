Sénégal: Banque ouest africaine de développement - Augmentation de la taille de la police d'assurance-crédit

La Banque ouest africaine de développement (Boad) annonce une étape majeure dans le renforcement de sa capacité de financement avec l'augmentation de la taille de sa police d'assurance-crédit souveraine de type portefeuille signée en juin 2023.

Selon un communiqué, cette couverture souscrite auprès d'un pool d'assureurs privés de premier plan atteint désormais 297,6 milliards de FCFA (soit environ 454 millions d'Euros). Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Djoliba, qui vise à optimiser la gestion des risques et à accroitre les financements en faveur des États membres de l'Uemoa.

Cette évolution, explique-t-on, confirme la confiance renouvelée du marché de l'assurance-crédit dans la solidité des actifs de la Banque, tout en renforçant la résilience de son modèle de financement.

La Boad, bénéficiant du soutien d'assureurs notés entre A- et AA-, la Boad améliore ainsi la notation moyenne de son portefeuille global de prêts, avec pour objectif d'influencer positivement son propre rating « investment grade ».

«Ce programme d'assurance-crédit, combiné à la titrisation, est un pilier de la stratégie de la Boad en matière de distribution de risque et de rehaussement de crédit. Avec cette extension, le montant total des encours couverts par la Banque est d'environ 700 millions d'euros, soit 15 % de son portefeuille global de prêts », renseigne la même source. Cette dynamique témoigne de l'engagement de la Boad à utiliser pleinement cet instrument pour optimiser la gestion de ses risques et accroître sa capacité de financement au profit de ses États membres

Selon le communiqué, la taille de cette police atteste par ailleurs de la reconnaissance par le marché du statut robuste de créancier privilégié de la Boad et de son rôle unique au sein de l'Uemoa. Elle consolide la capacité de la Banque à mobiliser des financements dans des conditions optimales pour ses États membres.

« L'extension et l'augmentation de cette police d'assurance traduisent la confiance des marchés dans la solidité de nos actifs et dans la qualité de notre gestion. Ce mécanisme, qui rehausse notre profil de risque et celui de nos emprunteurs, nous permettra de lever des ressources aux meilleures conditions pour financer durablement le développement de nos États membres. Il s'agit d'un levier essentiel pour réaliser les ambitions du Plan Djoliba et renforcer le rôle de la Boad comme catalyseur du développement de la région. », a déclaré Serge Ekué, président de la Boad.