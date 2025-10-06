Les actionnaires de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire vont avoir le sourire aux lèvres le 22 octobre 2025, puisqu'ils vont percevoir, au titre de l'exercice 2024, un dividende global brut de 5,390 milliards de FCFA, selon la direction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital composé de 63 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 85,56 FCFA. A ce dividende brut, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 75,3 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 77,01 FCFA).

Selon la direction de la BRVM, le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du lundi 20 octobre 2025. Les investisseurs qui désirent acquérir des actions de cette société, pourront le faire au plus tard le vendredi 17 octobre 2025. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

Au terme de l'exercice 2024, le résultat net de la société Vivo Energy Côte d'Ivoire, avait connu une hausse de 33% par rapport à celui de l'exercice 2023, passant de 4,01 milliards de FCFA à 5,35 milliards de FCFA. La direction de Vivo Energy Côte d'Ivoire estime que ce résultat a bénéficié d'un meilleur résultat des activités ordinaires.

Le chiffre d'affaires a, de son côté, augmenté de 50 milliards, avec une réalisation de 600,70 milliards de FCFA contre 550,69 milliards de FCFA en 2023. Selon la direction de Vivo Energy Côte d'Ivoire cette augmentation est occasionnée par des effets volumes, notamment sur les segments Entreprises, Aviation et Butane.

La marge brute avant transport enregistre une variation de 3% à 52,96 milliards de FCFA contre 51,45 milliards de FCFA en 2023.

Concernant les charges d'exploitation, elles ont comptabilisé à 48,83 milliards de FCFA contre 45,96 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 6%.

A fin 2024, le résultat d'exploitation de Vivo Energy Côte d'Ivoire est en progression de 34%, se situant à 11,33 milliards de FCFA contre 8, 48 milliards de FCFA en 2023