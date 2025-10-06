Congo-Kinshasa: Kinshasa abrite la quarante-septième assemblée générale de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert, le 6 octobre à Kinshasa, sa quarante-septième assemblée générale ordinaire. Auparavant, le 4 octobre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience aux dirigeants du football mondial dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine.

Avec ses deux hôtes de marque, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, et le Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a survolé tous les contours liés à l'organisation matérielle du grand rendez-vous du football africain. Cette assemblée générale ordinaire (AGO) de la CAF revêt un caractère hautement symbolique pour la République démocratique du Congo (RDC) qui accueille pour la première fois une réunion de cette envergure.

L'AGO est le plus haut organe décisionnel de la CAF permettant aux cinquante-quatre associations membres de définir les grandes orientations pour la saison à venir. Elle examine les compétitions, adopte le budget et les comptes audités, étudie les questions statutaires et fixe les priorités qui façonneront le développement du football africain. Chaque association dispose d'une voix, garantissant que les décisions reflètent la volonté de l'ensemble de la famille CAF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la RDC, c'est un moment de visibilité et de fierté. Kinshasa offre un décor de prestige qui souligne l'importance du football dans l'imaginaire national. Cette assemblée pourrait impulser de nouvelles dynamiques pour le football congolais : renforcement des infrastructures, réformes institutionnelles de la Fédération congolaise de football association, et consolidation du rôle du pays dans les instances sportives africaines.

Noter que le 4 octobre dans la soirée, le chef de l'Etat s'est entretenu également les anciens Léopards football, champions d'Afrique 1968-1974 et mondialistes 1974, conduits par le ministre des Sports, Didier Budimbu. Il a clos cette série d'audiences en recevant le judoka français Teddy Riner, plusieurs fois champion du monde et champion olympique de la discipline.