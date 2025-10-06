Congo-Brazzaville: Projet 'Téléma' - Plus d'un milliard FCFA supplémentaire

Le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, Christian Yoka, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, ont signé, le 2 octobre dernier, l'avenant relatif à la convention de financement du projet « Téléma ».

Le deuxième financement additionnel d'un milliard 968 millions FCFA permettra d'élargir le projet dans les départements de la Cuvette (Oyo), du Niari (Dolisie) et de la Lékoumou (Mayéyé). Les circonscriptions d'action sociale (CAS) de ces localités bénéficieront de travaux destinés à l'amélioration de l'accueil du public.

Ce fonds permettra également de renforcer les capacités d'intervention et de pilotage de la direction générale des affaires sociales à Brazzaville pour une meilleure prise en charge de 600 nouvelles personnes vulnérables (dont 50% des jeunes femmes) ;

Le financement additionnel servira aussi à définir et à mettre en oeuvre des dispositifs pilotes ciblant spécifiquement l'insertion socio-économique de la population autochtone; le système national d'information de l'action sociale qui soutiendra l'opérationnalisation du registre social unique; et le déploiement du Programme national des filets sociaux, en particulier sur les enjeux de suivi des bénéficiaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notons que « Téléma » est le nom en lingala du projet d'appui à l'inclusion productive de la population vulnérable, financé via le Contrat de désendettement et de développement, qui lie le Congo et la France depuis 2010. Sous la coordination du ministère des Affaires sociales, le projet « Téléma » contribue directement à l'opérationnalisation de la politique nationale d'action sociale du Congo.

A ce jour, près de 1000 bénéficiaires de microprojets ont déjà été accompagnés dans le cadre du dispositif d'autonomisation sociale et économique durable mis en oeuvre dans les vingt et une circonscriptions d'action sociales à Brazzaville, Pointe-Noire et dans le Pool.

Chaque microprojet est financé en moyenne à hauteur de 2 millions FCFA. Grâce à ce projet, les CAS de Kinkala, Talangaï, Makélékélé, Moungali et Mvoumvou puis les directions départementales des affaires sociales de Brazzaville et du Pool, ainsi que le bâtiment de l'ancien Institut africain de réadaptation, ont été réhabilités et équipés.

La cérémonie de signature de l'avenant a été rehaussée de la présence du directeur de l'Agence française de développement, Antoine Chevalier, et du directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Eugène Ikounga.