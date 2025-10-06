Congo-Kinshasa: Kasaï oriental - L'Université de Mbuji Mayi fait peau neuve

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le 5 octobre à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une mission d'itinérance de courte durée. Il va s'imprégener, à cette occasion, de l'état d'avancement d'un certain nombre des projets d'infrastructures publiques en cours d'exécution.

L'inauguration du campus de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, ce 6 octobre, est sans doute le point d'orgue de cette visite présidentielle dans l'une des régions les plus défavorisées du pays n'ayant bénéficié d'aucun intérêt de la part des régimes précédents. Créée il y a trente-deux ans, cette institution universitaire bénéficie désormais des infrastructures modernes construites par le gouvernement central sur instruction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de la matérialisation d'une promesse faite à la jeunesse estudiantine de la province du Kasaï oriental.

Ce déplacement du chef de l'État à Mbuji-Mayi s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de ses engagements en matière d'infrastructures et d'éducation dans les provinces. Entre attentes sociales, chantiers inachevés et désir de confiance retrouvée, le président Tshisekedi joue dans le chef-lieu du Kasaï oriental une partition à la fois politique et affective, où chaque geste compte.

L'Université de Mbuji Mayi est la première à s'être implantée dans la province du Kasaï oriental. Elle est connue pour la diversité de ses formations dans des domaines tels que la santé, le droit, l'économie, l'ingénierie et les lettres. Elle se caractérise par ses enseignements qualifiés, ses infrastructures modernes, ses liens avec la communauté locale ainsi que par ses formations professionnalisantes. Les travaux de sa construction, réhabilitation et modernisation, lancés le 19 avril 2022, ont pris fin depuis le 29 septembre dernier. À tout prendre, cette université représente un investissement significatif dans le nouveau paysage éducatif congolais.

