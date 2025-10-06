Afrique de l'Ouest: Alliance des États du Sahel - Les agences de presse d'État désormais liées

Les directeurs généraux des agences de presse d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé, le 2 octobre dernier lors de la 14e conférence des universités africaines de communication à Ouagadougou, un protocole d'accord ambitieux pour renforcer la coopération dans le domaine des médias et contrer la désinformation au sein de la région.

La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger franchit un nouveau cap, avec la signature d'un protocole d'accord entre les directeurs généraux des agences de presse d'État à Ouagadougou. Cet engagement, qui s'inscrit dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, vise à établir un partenariat solide dans le domaine de la presse écrite et de l'information.

Ce nouvel accord a été signé en présence des ministres de la Communication des trois pays lors de la 14e conférence des universités africaines de communication, un événement axé sur le rôle des médias dans le développement et la cohésion régionale. Le document définit les principes fondamentaux et les mécanismes concrets de coopération entre les agences de presse, permettant la production, l'échange et la diffusion d'informations censées refléter les réalités de la région. « Nous unissons nos efforts pour contrer la désinformation, affirmer notre propre compréhension des réalités de nos peuples et offrir au monde une vision authentique de nos sociétés », a déclaré Pingdwende Gilbert Ouédraogo, le ministre de la Communication du Burkina Faso.

Les parties prenantes entendent créer un contre-narratif face à la désinformation qui menace de façonner de « manière erronée » l'image de ces pays sur la scène internationale. Mais ce protocole d'accord ne se limite pas uniquement à la collaboration en matière d'information. En parallèle, les représentants des trois pays ont également signé deux accords de coopération axés sur les technologies de l'information. Ce cadre juridique vise à favoriser l'échange d'informations, de contenu et d'expériences, dans l'optique de renforcer les capacités des médias dans la région.

Cette initiative conjointe représente un pas vers l'affirmation de l'identité régionale et l'autonomisation des médias au sein de l'espace sahélien. En encourageant la coopération entre les agences de presse, les pays membres de l'Alliance espèrent non seulement améliorer la qualité de l'information mais aussi garantir son indépendance face aux influences extérieures.