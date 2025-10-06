Afrique: Forum sur les technologies du futur - Plus de 7 000 participants attendus à Moscou

La deuxième édition du forum international « Façonner l'avenir » s'ouvre ce 7 octobre, dans la capitale russe, sur l'innovation et la coopération. Pendant deux jours, les 7 000 participants et quelque 200 experts de 76 pays vont débattre des enjeux technologiques, sociétaux et culturels de demain.

L'édition 2025 du forum international « Façonner l'avenir » s'inscrit dans le cadre de la Décennie de la science et de la technologie. Elle va se dérouler au Centre national Russie, à Moscou. Cette rencontre ambitieuse, initiée par le président russe, Vladimir Poutine, se veut un carrefour d'idées pour évoquer l'avenir de la société moderne face aux défis du XXIe siècle.

Les discussions lors de ce rendez-vous vont porter sur des thèmes tels que l'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'urbanisation, et la coopération mondiale. Trois volets principaux structureront le programme : société, technologies et coopération mondiale. Parmi les problématiques à l'ordre du jour, les participants aborderont aussi les enjeux démographiques, la transformation urbaine, les dernières avancées scientifiques et les partenariats entre la Russie et d'autres régions du monde, notamment l'Afrique et les pays en développement.

Le forum comptera des figures de proue du monde scientifique et créatif, allant de l'architecte municipal de Moscou, Sergueï Kouznetsov, au vice-président de l'Académie des sciences de Russie, Stépan Kalmykov. À l'échelle internationale, des experts comme l'architecte chinois James Law et l'écrivain de science-fiction italien Roberto Quaglia apporteront leurs perspectives uniques. Un des moments forts du programme sera une conférence publique dédiée à l'idée de « l'Homme du futur », où divers experts imagineront la vie quotidienne de demain, depuis le logement et les transports jusqu'aux loisirs et à l'alimentation. Les participants auront l'opportunité de voter pour les scénarios les plus inspirants, créant ainsi une interaction dynamique entre les intervenants et le public.

En parallèle des conférences, le forum proposera des activités ouvertes au grand public, incluant des débats, des ateliers de conception et des remises de prix littéraires dans le secteur de la science-fiction. Les jeunes esprits seront également mis à l'honneur grâce à un hackathon utilisant des réseaux neuronaux, un jeu de quête éducatif intitulé « Le pont vers demain », et un concours national de science-fiction. Ce forum international aspire non seulement à étudier le fonctionnement actuel du monde, mais également à envisager les possibles scénarios futurs qui façonneront la société. Il s'impose comme une plateforme unique pour échanger des idées novatrices et renforcer la coopération internationale dans la recherche et l'innovation.