Cote d'Ivoire: Rachat de la mine de Tongon - Atlantic Group signe avec Barrick

Abidjan, 6 octobre 2025. Atlantic Group annonce la signature d'un accord avec des filiales de Barrick Mining Corporation pour l'acquisition de la mine d'or de Tongon, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi que de permis d'exploration adjacents. La transaction, présentée par le Groupe comme « une étape majeure » pour le secteur, reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, avec une finalisation visée d'ici la fin de l'année 2025.

Selon l'entreprise, l'opération consacre le premier transfert en Côte d'Ivoire d'un actif aurifère de classe mondiale vers un acteur industriel local. Atlantic Group indique vouloir inscrire cette reprise dans une vision de long terme articulée autour de programmes d'exploration destinés à prolonger la durée de vie du gisement, d'une « excellence opérationnelle » visant l'optimisation des coûts, et d'une contribution à l'économie nationale, notamment en matière de réserves de change.

Dans une déclaration, Koné Dossongui, président d'Atlantic Group, estime que ce rachat constitue « un jalon historique » pour le Groupe et pour la Côte d'Ivoire, en affirmant placer « des investissements responsables et durables au service de toutes les parties prenantes ». Aucune indication chiffrée (montant de la transaction, niveau d'investissement ou objectifs de production) n'a été communiquée à ce stade.

Le Groupe met également en avant un engagement renforcé en matière d'ESG. Il annonce vouloir déployer, avec l'appui de sa fondation et fort de son expérience en microfinance, des pratiques minières « respectueuses de l'environnement » et des initiatives sociales centrées sur l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'intégration économique des communautés du Tongon et du Grand Nord. Là encore, les modalités opérationnelles et les calendriers de mise en oeuvre n'ont pas été détaillés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent dans plus de 15 pays en Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et dans l'océan Indien, Atlantic Group inscrit cette opération dans sa stratégie de diversification sectorielle, après des activités dans le cacao, le ciment et l'agriculture. L'entreprise présente cette entrée dans le secteur minier comme une contribution à l'industrialisation et à la « souveraineté économique » du continent.

La réalisation effective du rachat demeure conditionnée à la levée des « conditions préalables usuelles », notamment l'approbation des autorités compétentes en Côte d'Ivoire. Atlantic Group s'est entouré, pour cette opération, des cabinets Kwaliance (conseil juridique), Fraser & McGill (conseil technique) et Deloitte Côte d'Ivoire (conseil financier).

Fondé par l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui et basé à Abidjan, Atlantic Group se présente comme un acteur panafricain opérant dans plusieurs secteurs industriels et agro-industriels, avec une présence dans plus de 15 pays africains.