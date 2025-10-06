Cote d'Ivoire: Église catholique - 28è anniversaire de la disparition du premier cardinal ivoirien

Le 6 octobre 1997, jour de son 81e anniversaire, la Côte d'Ivoire perdait le cardinal Bernard Yago, premier archevêque autochtone et premier cardinal ivoirien. Né en 1916 à Pass, il fut ordonné prêtre en 1947 avant de succéder en 1960 à Mgr Boivin à la tête de l'archidiocèse d'Abidjan. Pendant 35 ans, il a dirigé l'Église d'Abidjan avec un franc-parler qui marqua son époque, n'hésitant pas à interpeller les autorités sur la corruption et les injustices. Créé cardinal en 1983 par Jean-Paul II, il laissa son empreinte avec la construction de la cathédrale du Saint-Esprit et la fondation de l'Institut Catholique de l'Afrique francophone. Vingt-huit ans après sa mort, sa mémoire reste vivante, symbole d'une vie offerte à l'Église et à la nation.

Côte d'Ivoire: Décès du cardinal Bernard Yago, à l'âge de 81 ans

Abidjan, 6 octobre 1997 (APIC) Premier archevêque autochtone et premier cardinal ivoirien de l'histoire, Mgr Bernard Yago, ancien archevêque d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, est décédé dimanche à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie, annonce lundi le Vatican. Lundi, dans un télégramme de condoléances adressé à l'archidiocèse d'Abidjan, le pape Jean Paul II l'a qualifié de «grand serviteur de l'Evangile du Christ en Côte d'Ivoire et en Afrique».

Né en 1916 à Pass, dans le diocèse de Yopougon, il avait fêté le 1er mai dernier le 50ème anniversaire de son ordination sacerdotale. Prêtre depuis 1947 - le deuxième prêtre autochtone de l'histoire de la Côte d'Ivoire - il fut ordonné évêque au printemps 1960, et nommé sur le siège d'Abidjan. Homme instruit, modeste et affable, il enseigna au petit séminaire de Bingerville et dirigea en même temps un pré-séminaire, l'»Ecole des Petits Clercs», de 1948 à 1956, avant de se voir confier par son évêque, Mgr Boivin, une importante paroisse à Treichville, dans la banlieue populaire d'Abidjan.

Après avoir fait une licence en sciences sociales à l'Institut catholique de Paris, il fut nommé en 1959 directeur de l'Action Catholique de l'archidiocèse d'Abidjan. Un an plus tard, il succédait à Mgr Boivin comme archevêque d'Abidjan et recevait l'ordination sacerdotale des mains du pape Jean XXIII. Il dirigea l'Eglise d'Abidjan durant 35 ans, de 1960 à décembre 1994, avant de céder le relais à Mgr Bernard Agré.

Longtemps président de la Conférence épiscopale ivoirienne, Mgr Yago fut le premier archevêque de Côte d'Ivoire et le premier cardinal du pays. Il fut créé cardinal par le pape Jean Paul II en 1983.

Franc-parler à l'adresse des tenants du pouvoir autoritaire

Connu pour son franc-parler alors même que son pays était dirigé par un parti unique, le cardinal Yago n'hésitait pas à fustiger la corruption gangrenant le pays. Lors des messes du 31 décembre qu'il célébrait chaque année durant cette période difficile, en présence du défunt président ivoirien Felix Houphouët-Boigny, et de ses ministres, il avait l'habitude de dénoncer les mauvaises conditions de vie faites aux populations, la gabegie administrative, etc. Il allait jusqu'à demander des explications, après la mort suspecte en prison d'un ancien président de la Cour suprême, Ernest Boncan.