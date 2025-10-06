Cote d'Ivoire: Informatique - 225 acteurs formés à Katiola et à Ferké

La Société nationale de développement informatique (Sndi) a procédé le 3 octobre 2025, à la remise de 125 attestations de fin de formation à des chefs traditionnels, des femmes et des jeunes de Katiola, à l'issue d'une semaine de formation consacrée à l'éducation financière, aux notions de base en informatique et à l'entrepreneuriat.

Organisée du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025, cette session visait à renforcer les capacités des populations locales dans le domaine du numérique et à promouvoir leur autonomisation économique grâce à une meilleure maîtrise des outils technologiques.

Représentant le maire de Katiola, Coulibaly Nahaclan Eugène a salué la vision du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, ainsi que ses actions en faveur de l'inclusion et de la transformation numérique des communautés rurales.

Dans le cadre de cette même initiative, 100 bénéficiaires -- également composés de chefs traditionnels, de femmes et de jeunes -- ont reçu leurs attestations le samedi 4 octobre, à Ferkessédougou.

Cette cérémonie, tenue à la Maison des retraités de la localité, s'est déroulée en présence du préfet de région et du représentant du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Cissoko Salifou.

Au total, 225 acteurs ont été formés dans ces deux villes du nord du pays.