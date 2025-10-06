Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Kra Kouman mobilise le Gontougo en faveur d'Alassane Ouattara

Le village de Djinkparedou, dans la sous-préfecture de Laoudi-Ba était le 4 octobre 2025 au rythme d'une cérémonie de reconnaissance en l'honneur du Président de la République, Alassane Ouattara. Placée sous le haut patronage du ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani, l'événement a été marqué par la forte implication de son représentant, l'honorable député Kra Kouman, parrain de la cérémonie.

Le président du comité d'organisation, M. Hien Sié, a ouvert la rencontre en invitant les habitants à s'investir davantage dans le développement local. Il a relayé les doléances des populations, notamment l'accès complet à l'électricité, à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires modernes.

Prenant la parole, le Dr Hien Philippe, président du Conseil régional du Bounkani, a rappelé le caractère apolitique de cette cérémonie, soulignant les progrès notables réalisés dans la région : « Le taux d'électrification est passé de 1 % en 2016 à près de 60 % aujourd'hui. C'est une transformation majeure », a-t-il insisté.

Très attendu, le député Kra Kouman, représentant du ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani, a livré un message empreint de reconnaissance et d'appel à l'unité. Il a salué les efforts du Chef de l'État pour transformer des zones longtemps marginalisées, rappelant les difficultés vécues autrefois par les premiers fonctionnaires envoyés dans la région.

« Honorer le Président n'est pas un acte banal. Djinkparedou, comme beaucoup de villages de notre région, a souffert de nombreuses privations. Aujourd'hui, grâce aux actions du Chef de l'État, nous disposons de l'électricité, de l'eau potable et d'infrastructures de santé », a-t-il déclaré.

Pour symboliser l'attention accordée aux doléances exprimées, l'honorable Kra Kouman a remis une moto au chef du village, un geste destiné à faciliter les déplacements et les activités de la jeunesse locale. Il a également assuré que les besoins de la communauté seront pris en compte dans les prochains programmes de développement.

Au nom du ministre d'État, le député a exhorté les populations à préserver le vivre-ensemble et la paix, avant de lancer un appel clair à la mobilisation : « Bientôt, vous irez voter votre Président de la République. Votez massivement pour le Président Alassane Ouattara, gage de stabilité et de développement. »

Cette cérémonie, alliant reconnaissance et perspectives, a permis de mettre en lumière le rôle déterminant de Kra Kouman dans la sensibilisation et la mobilisation des populations du Gontougo, confirmant ainsi son engagement en faveur du développement et de la cohésion sociale.