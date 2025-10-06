Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - L'Unicef et la mairie échangent sur la protection des droits des enfants à travers le concept 'Chic Bassam'

En visite en Côte d'Ivoire, le directeur exécutif Programmes de l'Unicef, Omar Abdi, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Grand-Bassam, le 4 octobre 2025, pour une séance de travail avec la mairie. Au menu des échanges : le schéma directeur de la ville et la mise en oeuvre de la stratégie de promotion et de protection des droits des enfants à travers le concept « Chic Bassam ».

Cette rencontre avec le maire et les membres du conseil municipal visait à renforcer la collaboration stratégique entre l'Unicef et la municipalité de Grand-Bassam, à travers une initiative conjointe sur la gouvernance locale en faveur des droits de l'enfant.

Les principaux axes de cette collaboration portent sur la budgétisation participative, l'engagement des jeunes et l'intégration des priorités liées à l'enfance dans les plans de développement local, le tout dans le cadre d'une approche de municipalité amie des enfants.

Omar Abdi a félicité le maire, Jean-Louis Moulot, pour son leadership et pour son soutien constant au partenariat entre la municipalité et l'Unicef. « Je salue et j'apprécie la décision de la municipalité de piloter l'initiative de gouvernance locale dite municipalité amie des enfants. »

Cette rencontre a également été l'occasion, pour l'autorité municipale, d'inviter l'Unicef à devenir partenaire officiel de « Chic Bassam », initiative qui incarne cette forme de gouvernance locale.

Le directeur exécutif Programmes a dit apprécier cette démarche qui, selon lui, traduit l'engagement de la municipalité en faveur d'une croissance verte, prospère et inclusive. Il a expliqué que cet engagement, à travers l'initiative « Ville amie des enfants », incarne une valeur commune : intégrer les droits de l'enfant dans la gouvernance locale et mobiliser le capital humain jeune de la ville pour bâtir une économie prospère et résiliente face au changement climatique.

« Cette initiative vise à traduire les normes mondiales en actions locales, en intégrant la voix des enfants, l'égalité des sexes et les considérations climatiques dans la planification et la budgétisation », a-t-il précisé.

L'institution onusienne, selon son directeur exécutif, continuera à privilégier l'engagement auprès des enfants et des adolescents, des parents, des éducateurs et des communautés, afin de promouvoir les comportements qui renforcent les normes sociales positives et défendent les droits de l'enfant ainsi que l'égalité des genres.