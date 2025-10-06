Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Mariatou Koné et Adama Diawara mettent les enseignants en mission

Des centaines d'enseignants ont répondu à l'invitation de la Direction centrale de campagne du Rhdp chargée des enseignants, le 5 octobre, à la Rue Lepic, à Cocody.

La Direction centrale de campagne du Rhdp chargée des enseignants bat le rappel des troupes. Le dimanche 5 octobre 2025, au cours d'une rencontre, à la Rue Lepic (siège du Rhdp), à Cocody, Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, par ailleurs responsable de cette équipe, a invité la direction à investir le terrain pour faire triompher le Rhdp.

Pour elle, le Chef de l'Etat a redonné aux enseignants leur fierté à travers des réformes et des mesures de revalorisation de leur fonction. « Nous devons dire merci au Président de la République. Nous devons transformer cette reconnaissance en engagement politique. Nous devons faire une campagne pour le plébiscite du candidat du Rhdp. Nous devons lui offrir une victoire au premier tour, pour un taux de participation record », a-t-elle engagé.

Mariatou Koné a, en outre, soutenu que le Président Ouattara a honoré les enseignants Rhdp avec une direction de campagne. « C'est un défi que nous avons l'obligation de relever. Vous devez donc parcourir tous les coins et recoins du territoire pour vendre la candidature de notre candidat », a-t-elle invité.

Mariatou Koné est convaincue que le représentant de sa formation politique à l'élection présidentielle du 25 octobre remportera cette joute électorale. « On a déjà gagné. Mais par humilité, allez-y vers les autres. Ouvrez leurs vos bras. Vous êtes des enseignants. Expliquez-leur donc, dans un langage clair, le bilan plus que positif du Président de la République. Il faut corriger les mensonges de l'opposition », a-t-elle insisté.

Le ministre Adama Diawara, directeur central de campagne associé en charge des enseignants, a abondé dans le sens de sa collègue. « Vous êtes des pédagogues. On attend de vous des arguments et des discours structurés pour convaincre les populations à voter pour le candidat du Rhdp », a-t-il exhorté.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre des activités de sa direction de campagne, a annoncé un meeting, le 18 octobre. Il a déclaré que des rencontres de mobilisation sont prévues entre le 13 et 18 du même mois dans des localités du pays.

A côté de ces meetings, selon lui, des émissions télé sont dans le calendrier des initiatives pour expliquer le bilan de leur candidat. Le ministre de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, directeur central de campagne associé chargé des enseignants était représenté à cette activité.

Quant à Dr Brou Georgette, elle a, dans une motion, exprimé la volonté de ses collègues à assurer une victoire sans ambages au porte-flambeau du Rhdp, Alassane Ouattara, au premier tour à ces joutes électorales à venir.