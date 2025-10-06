Cote d'Ivoire: Cohésion nationale - Les jeunes d'Abobo invités à être des vecteurs de paix

Le Dr Koroma Tinon a exhorté la jeunesse d'Abobo et par ricochet celle de la Côte d'Ivoire à cultiver les valeurs de paix, de cohésion dans leurs différents quartiers. Il a fait cette exhortation le 5 octobre 2025, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'Union des jeunes pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire (Ujprci), au Centre d'action culturelle d'Abobo dont il en était le parrain et représentant la patronne de la cérémonie, le maire Kandia Camara.

Le parrain a également invité la jeunesse à se détourner des actes de violence. « Sans l'amour, le pardon, la solidarité, le partage, la réconciliation et le vivre-ensemble, aucun développement n'est possible », a-t-il conseillé, tout en les appelant à être des ambassadeurs de la paix dans la commune. Puis de renchérir : « Soyez des modèles, des artisans de paix dans vos communautés et non des vecteurs de division ».

Le vice-président, Kouamé Kouassi Roland, a, au nom du président de l'Ujprci, Belem Mamadou dit « Moundé », exprimé sa gratitude au maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, pour son soutien indéfectible. « Chers jeunes, notre pays a traversé des moments difficiles. Mais de ces épreuves nous avons retenu une vérité. Sans la paix, il n'y a pas d'avenir », a-t-il fait savoir, rappelant la mission de son association qui est d'unir toutes les sensibilités.

« Nous voulons ensemble construire une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère », a-t-il dit, appelant à l'occasion, la jeunesse à refuser la haine, la division. « L'Ujprci s'engage à aller sur le terrain pour sensibiliser, former, créer des projets pour les jeunes et pour les femmes, et ce, pour que chacun trouve sa place dans la société », a promis le vice-président de l'Ujprci.

