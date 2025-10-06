Cote d'Ivoire: Stade d'Abidjan - Le club suspend son entraîneur principal

6 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna et Jaurès Drohgba

La direction du Stade d'Abidjan a décidé de suspendre son entraîneur principal, Daniel Breard, après la lourde défaite (3-0) face au FC OSA et ses déclarations jugées offensantes à l'endroit des dirigeants.

Rien ne va plus chez les Rouge et Bleu. Battu lors du match en retard de la 6e journée de Ligue 1, le club champion en titre a pris une décision d'une mis à pied de son entraîneur français, Daniel Breard, à titre conservatoire.

Dans une sortie médiatique consécutive à la rencontre, le technicien n'a pas mâché ses mots. « On a recruté trop de joueurs qui ne peuvent pas défendre le Stade d'Abidjan. Certains ont même été engagés blessés par l'administration. Que voulez-vous qu'on fasse ? », a-t-il lancé, pointant directement la direction du club.

Ces propos ont suscité l'indignation du Conseil d'administration. Dans un communiqué daté du 5 octobre 2025 et signé par le secrétaire général Camara Dieudonné, le club annonce avoir adressé « une demande d'explication au coach pour ses propos désobligeants » et prononcé « sa suspension immédiate en attendant une décision définitive ».

Dans l'attente de l'issue du dossier, l'intérim sera assuré par l'entraîneur adjoint, Esmel Serge. Ce dernier aura pour mission délicate de remobiliser un effectif en perte de confiance, alors que les Yéyés stagnent à la 13e place du championnat avec seulement quatre points en cinq matches (4 buts marqués contre 8 encaissés).

Arrivé en août dernier pour succéder à Alexandre Lafitte, Daniel Breard laisse une équipe encore engagée dans le second tour des qualifications de la Ligue des champions CAF, mais déjà plongée dans le doute en championnat.

