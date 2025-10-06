Afrique: 11e édition de la Mara'CAN Bissau 2025 - La Côte d'Ivoire bat le Mali et décroche son 10e sacre

La Coupe d'Afrique des Nations de maracana (Mara'CAN) 2025, disputée dans la capitale bissau-guinéenne, a offert au continent un spectacle d'une intensité exceptionnelle. Au terme de cinq jours de compétition (1er - 5 octobre), la Côte d'Ivoire a confirmé sa suprématie chez les hommes face au Mali, tandis que le Cameroun a marqué l'histoire en remportant la toute première édition féminine. Une édition placée sous le signe de la passion, de la fraternité et de l'esprit du maracana africain.

La Côte d'Ivoire, indétrônable reine du maracana masculin

Encore une fois, les Éléphants maracaniers ont imposé leur loi. Opposés à une valeureuse équipe malienne, les champions du monde en titre se sont imposés au terme d'une finale haletante (4-3 après prolongations). Une victoire arrachée à la force du mental, symbole de la résilience et du savoir-faire ivoiriens dans cette discipline née à Abidjan et devenue, au fil des ans, un patrimoine continental.

Avec ce dixième sacre en onze éditions, la Côte d'Ivoire consolide sa légende et demeure la référence absolue du maracana africain. Le trophée a été remis par le ministre bissau-guinéen de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le Général Alfredo Malu, en présence du président de la Fédération internationale de maracana (FIMAA), l'Ivoirien Bleu Charlemagne.

Le Cameroun écrit la première page du maracana féminin

Chez les dames, le Cameroun a inscrit son nom en lettres d'or. Pour cette première édition féminine, les Lionnes ont dominé le Bénin (3-1), décrochant ainsi le tout premier titre de championnes d'Afrique.

Portées par Heutchou Ernestine, meilleure buteuse du tournoi avec cinq réalisations, les Camerounaises ont impressionné par leur engagement et leur solidarité. Ce succès historique consacre la montée en puissance du maracana féminin sur le continent et ouvre une nouvelle ère pour la discipline.

Des distinctions individuelles à la hauteur du spectacle

L'édition 2025 a aussi révélé des talents exceptionnels. Chez les hommes, Koné Losseni Samanké (Côte d'Ivoire, dossard 22) a été doublement récompensé, décrochant à la fois le titre de meilleur joueur et celui de meilleur buteur.

Chez les dames, la Guinéenne Ami Camara (dossard 4) a été élue meilleure joueuse, tandis que la Camerounaise Heutchou Ernestine a confirmé son statut de meilleure buteuse.

Au-delà des performances sportives, la Mara'CAN Bissau 2025 a célébré l'unité et l'amitié entre les peuples. Les délégations venues de tout le continent ont partagé bien plus qu'un ballon : des sourires, des échanges et une passion commune pour ce sport atypique, où se mêlent spectacle, respect et convivialité.

Dans les gradins comme sur la pelouse, l'esprit du maracana a régné sans partage, fidèle à sa devise : « Unir, jouer, fraterniser ».

L'histoire retiendra que 2025 fut l'année d'un double sacre historique : celui d'une Côte d'Ivoire indétrônable, gardienne du flambeau du maracana africain, et celui d'un Cameroun conquérant, pionnier de la gloire féminine. Deux nations, un même destin : faire briller l'Afrique à travers les valeurs du sport et de la fraternité.