Cote d'Ivoire: L'Unicef et les jeunes U-Report initient une opération de nettoyage de la plage de Grand-Bassam

Les jeunes de la Plateforme U-Report, les jeunes blogueurs, les jeunes Reporters et d'autres spécialisés dans la protection de la biodiversité, et de lutte contre les changements climatiques se sont donné rendez-vous, sur la plage de Grand-Bassam.

Soutenus par de nombreuses autorités locales et une délégation de l'Unicef, ils ont procédé au nettoyage du site, dans la matinée du samedi 4 octobre 2025.

Cette séance d'entretien de la plage a été fortement appréciée par le chef de la délégation de l'Unicef, Omar Abdi, directeur exécutif Programmes de l'Unicef, en visite en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il s'est dit privilégié d'avoir rejoint les jeunes à Grand-Bassam pour cette activité afin que les communautés puissent être en meilleure santé.

Il a encouragé tous les jeunes ivoiriens à rejoindre la Plateforme U-Report de sorte à contribuer à la sensibilisation des populations à leurs préoccupations. Mais aussi pour que les autorités puissent entendre leurs voix et puissent agir par rapport à ces questions. « J'invite les autorités à vacciner leurs enfants, à les nourrir et à encourager les enfants à aller à l'école », a par ailleurs lancé cette autorité de l'Unicef qui oeuvre pour le respect des droits des enfants.

Echanges avec les jeunes

Omar Abdi a dit être honoré de se joindre à ces jeunes à l'effet de non seulement voir le travail qu'ils font au quotidien, mais aussi de toucher du doigt les difficultés qu'ils rencontrent. « C'est également un honneur d'avoir avec nous le maire et le préfet qui peuvent voir ce que les jeunes font et les défis auxquels ils sont confrontés », a-t-il fait remarquer.

En fin d'après-midi, lors des échanges avec le directeur exécutif Programmes de l'Unicef et le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, à la mairie de Grand-Bassam, les jeunes ont exposé leurs préoccupations. Notamment, celles relatives à l'emploi et à l'éducation. Ils ont également présenté leurs différentes associations ainsi que leurs programmes d'activités respectifs aux responsables de l'Unicef.

Il faut rappeler que cet organe onusien a signé un mémorandum d'accord avec la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) le vendredi 3 octobre 2025, à Abidjan.

La préservation de l'environnement était au coeur de ce partenariat stratégique.