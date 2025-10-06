Cote d'Ivoire: Eco-diplomatie/Cacao durable - La vision du pays présentée à Cambridge

Cambridge, 3 octobre 2025 - La Côte d'Ivoire a une nouvelle fois confirmé son rôle de leader mondial du cacao en présentant sa vision d'une filière durable lors des Green Impact Awards for Sustainable Change, prestigieuse cérémonie organisée à Cambridge, au Royaume-Uni.

À cette occasion, l'Ambassade de Côte d'Ivoire, par l'entremise de son service commercial, a mis en lumière les efforts entrepris par le pays pour transformer son modèle agricole, tout en renforçant les revenus de ses producteurs grâce à l'annonce récente d'un prix record fixé à 2 800 F CFA le kilogramme de cacao bord champ pour la campagne 2025-2026.

Une vision axée sur l'agroforesterie

Devant un parterre composé de chercheurs, d'autorités locales et de décideurs économiques, M. Clément Ehouman, représentant du service commercial de l'ambassade, a présenté le thème : « From Cocoa to Climate Action: Reimagining Africa's Role in Global Sustainability ».

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, s'est engagée dans une réforme profonde de son agriculture. Cette transition passe par l'adoption de l'agroforesterie, une pratique qui combine production agricole et préservation des forêts. L'objectif est double : préserver les écosystèmes tout en garantissant des revenus décents aux planteurs.

Dans son exposé, M. Ehouman a insisté sur l'importance des partenariats noués avec des organismes de certification internationaux tels que Fairtrade, UTZ et Rainforest Alliance. Ces collaborations assurent une meilleure traçabilité et valorisation du cacao ivoirien sur les marchés mondiaux, renforçant sa crédibilité et permettant aux producteurs d'obtenir une rémunération plus équitable.

Il a par ailleurs souligné que la récente décision gouvernementale de fixer le prix du kilogramme de cacao à 2 800 F CFA constitue un signal fort. Cette mesure, saluée par les organisations de planteurs, s'inscrit dans la volonté de l'État d'améliorer le niveau de vie des producteurs tout en maintenant la compétitivité de la filière.

La montée en puissance du chocolat ivoirien

Au-delà de la production de fèves, la Côte d'Ivoire mise de plus en plus sur la transformation locale. Une nouvelle génération d'artisans chocolatiers ivoiriens émerge, proposant des produits finis de haute qualité. Ces entrepreneurs contribuent à la diversification économique et à la création de valeur ajoutée sur le territoire.

Lors de l'événement de Cambridge, le service commercial a d'ailleurs présenté au public des tablettes de chocolat ivoirien et des produits dérivés de la noix de cajou, suscitant l'intérêt des participants et ouvrant des perspectives de partenariats commerciaux.

L'engagement de la Côte d'Ivoire pour un développement inclusif et durable a valu à son ambassade au Royaume-Uni d'être sollicitée comme sponsor officiel de la rencontre par SustainConnect (anciennement Women's Voices for Africa). Cette reconnaissance témoigne du rôle moteur que joue le pays dans la lutte pour la durabilité et l'inclusion économique.

Parmi les personnalités présentes figuraient le maire de Cambridge ainsi que Lord Simon Woolley, professeur à l'Université de Cambridge et figure emblématique de l'engagement en faveur de l'équité et de la justice sociale.

À travers cette participation remarquée, la Côte d'Ivoire affirme sa volonté d'inscrire le cacao au coeur de la diplomatie verte. En mettant en avant des solutions innovantes, équitables et africaines, Abidjan entend consolider sa position de leader mondial et démontrer que la durabilité peut aller de pair avec la prospérité.

Le cacao ivoirien, désormais valorisé à 2 800 F CFA le kilogramme, s'impose ainsi comme un symbole de la convergence entre justice sociale, rentabilité économique et responsabilité environnementale.