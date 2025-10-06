Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Laurent Tchagba et les imams de Marcory unis pour la paix et la cohésion nationale

À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le ministre Laurent Tchagba, coordonnateur principal du RHDP et directeur régional de campagne à Marcory, a pris part, ce lundi 6 octobre 2025, à une cérémonie de prières aux côtés des guides religieux musulmans. L'événement, organisé sur le terrain KBF de la commune, avait pour but de placer le processus électoral sous le signe de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la démarche de consolidation de la paix prônée par le coordonnateur principal du RHDP, visait à unir les coeurs autour des valeurs de solidarité nationale et de vivre-ensemble.

Dans son allocution, le ministre Laurent Tchagba a insisté sur l'importance de cette rencontre spirituelle en période électorale :

« Nous avons souhaité, avant toute action de campagne, confier la santé du président Alassane Ouattara à Dieu. Nous Lui demandons surtout de nous accorder la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous prions pour que ces élections se déroulent sans violence, sans incidents, mais dans la sérénité, afin que filles et fils de ce pays demeurent unis dans la cohésion », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur principal a également rappelé les succès engrangés par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Ces acquis, a-t-il indiqué, ont renforcé la stabilité et permis à la nation de rayonner sur la scène internationale.

Dans une atmosphère fraternelle et empreinte de spiritualité, les imams de Marcory, à travers le secrétaire général du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), Imam Sissoko Lacina, ont élevé des prières et procédé à des lectures coraniques pour la paix dans le pays et pour le président de la République.

Cette rencontre, marquée par un profond esprit de communion, a rassemblé cadres du parti, militants et fidèles musulmans. Tous ont exprimé leur soutien au message de paix et leur engagement à préserver la cohésion sociale en cette période cruciale pour la Côte d'Ivoire.